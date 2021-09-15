桌球／全運會夢幻對決！莊智淵逆轉林昀儒

全運會桌球男子團體賽金牌戰今天上演「夢幻對決」！高雄市的奧運「五朝元老」莊智淵和台北市「小林同學」林昀儒在第2點捉對廝殺，40歲的「教父」莊智淵演出後來居上戲碼，輸掉首局下連趕3局，以7：11、11：7、11：7、11：9逆轉勝，將點數扳平成1：1。

110年全運會由新北市扮演東道主，下月16日正式開幕，桌球賽程昨天開始先在板橋體育館點燃戰火；有兩位東京奧運指標球星領軍的高雄市和台北市會師男團金牌戰，儘管賽事「閉門」舉行，男團關鍵戰役仍吸引許多選手和媒體到場，更有工作人員形容莊智淵和林昀儒的交鋒是「夢幻對決」，今天看到這場比賽就值得。

高雄104年全運會中斷台南尋求24連霸的美夢，106年就換台北市登頂，上屆台南重返王位，但今天早上4強賽在5點大戰不敵台北市，由台北和高雄上演金牌戰「南北對決」。

採取5點3勝、每點5局3勝的團體賽，台北市馮翊新和高雄孫嘉宏的首點單打就打滿5局，馮翊新演出逆轉勝，以局數3：2先下一城。

眾所矚目的「夢幻對決」在第2點單打登場，20歲的林昀儒今年東京奧運獲得混雙銅牌，男單也打下第4名，追平莊智淵2012年倫敦奧運紀錄；兩位相差20歲的世代交鋒，林昀儒一下場就取得7：1領先，雖被莊智淵連追5分縮小比數，仍以11：7先下一城。