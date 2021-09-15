快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／全運會夢幻對決！莊智淵逆轉林昀儒

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
莊智淵演出逆轉勝。記者邱德祥／攝影
莊智淵演出逆轉勝。記者邱德祥／攝影

全運會桌球男子團體賽金牌戰今天上演「夢幻對決」！高雄市的奧運「五朝元老」莊智淵和台北市「小林同學」林昀儒在第2點捉對廝殺，40歲的「教父」莊智淵演出後來居上戲碼，輸掉首局下連趕3局，以7：11、11：7、11：7、11：9逆轉勝，將點數扳平成1：1。

110年全運會由新北市扮演東道主，下月16日正式開幕，桌球賽程昨天開始先在板橋體育館點燃戰火；有兩位東京奧運指標球星領軍的高雄市和台北市會師男團金牌戰，儘管賽事「閉門」舉行，男團關鍵戰役仍吸引許多選手和媒體到場，更有工作人員形容莊智淵和林昀儒的交鋒是「夢幻對決」，今天看到這場比賽就值得。

高雄104年全運會中斷台南尋求24連霸的美夢，106年就換台北市登頂，上屆台南重返王位，但今天早上4強賽在5點大戰不敵台北市，由台北和高雄上演金牌戰「南北對決」。

採取5點3勝、每點5局3勝的團體賽，台北市馮翊新和高雄孫嘉宏的首點單打就打滿5局，馮翊新演出逆轉勝，以局數3：2先下一城。

眾所矚目的「夢幻對決」在第2點單打登場，20歲的林昀儒今年東京奧運獲得混雙銅牌，男單也打下第4名，追平莊智淵2012年倫敦奧運紀錄；兩位相差20歲的世代交鋒，林昀儒一下場就取得7：1領先，雖被莊智淵連追5分縮小比數，仍以11：7先下一城。

先輸首局的莊智淵第2局起掌握局勢，連下2局後，第4局更在8：8時連拿2分，自己都喊聲提振士氣；林昀儒雖瓦解莊智淵一個賽末點，最終仍以9：11讓出，吞下今年全運會首敗。

林昀儒是台北市的指標球星。記者邱德祥／攝影
林昀儒是台北市的指標球星。記者邱德祥／攝影
莊智淵（左）逆轉後，和林昀儒互相致意。記者邱德祥／攝影
莊智淵（左）逆轉後，和林昀儒互相致意。記者邱德祥／攝影

莊智淵 林昀儒 全運會

延伸閱讀

桌球／養病一年復出 楊子儀打贏教父喊開心

桌球／教父率隊大逆轉 高雄退衛冕軍搶分組龍頭

桌球／小林同學坐鎮 台北市輕鬆闖全運會4強

桌球／大陸「未來之星」求教反手絕技 釣出小林同學神回覆

相關新聞

桌球／教父就是強！莊智淵瓦解5金牌點率高雄封王

110年全運會桌球男團金牌戰上演5點大戰，奧運「五朝元老」莊智淵先在第2點單打的夢幻對決逆轉「小林同學」林昀儒，決勝第5...

桌球／全運會夢幻對決！莊智淵逆轉林昀儒

全運會桌球男子團體賽金牌戰今天上演「夢幻對決」！高雄市的奧運「五朝元老」莊智淵和台北市「小林同學」林昀儒在第2點捉對廝殺...

羽球／戴資穎自曝獎牌太多困擾：找不到仁川亞運銅牌

羽球世界球后戴資穎在東京奧運女單奪得銀牌，創下我國奧運羽球單打最佳成績，昨天他也表示將與粉絲分享喜悅，會把東奧銀牌、雅加達亞運金牌、仁川亞運銅牌等獎牌放在「戴萌TTY」個人品牌形象店內展示，讓粉絲能親自「朝聖」這些獎牌，不過他也在文中寫道：「但是我的銅牌目前還沒找到啊啊啊。」

足球／曼聯逆風太保守？ C羅也難救

歐冠又開打了，本輪的焦點戰之一是曼聯作客瑞士年輕人隊，這也是C羅回歸曼聯以來的首場歐戰。本場比賽，C羅（Cristian...

圖輯／紐約慈善晚宴 女網球星盛裝走秀

紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），往往是女性爭奇鬥豔的場合，而不少女性體育健將也是座上佳賓。今年更因美網公開...

台灣直排曲棍球隊遠征義大利 力拚世錦賽進8強

台灣隊昨天參加在義大利舉行的2021「世界直排曲棍球錦標賽」，首戰墨西哥雖落後一分飲恨，但球賽採積分制，仍可望擠進前8強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。