台灣直排曲棍球隊遠征義大利 力拚世錦賽進8強

台灣隊昨天參加在義大利舉行的2021「世界直排曲棍球錦標賽」，首戰墨西哥雖落後一分飲恨，但球賽採積分制，仍可望擠進前8強。台灣隊接著將對上近日剛捐贈疫苗給台灣的波蘭。

駐義代表李新穎昨天特別前往距離羅馬車程約3小時的羅卡拉索（Roccaraso）替台灣隊加油。李新穎表示，台灣隊在疫情期間出國比賽非常不容易，除了路程遙遠，還必須配合兩國各種防疫規定，但台灣隊是這場賽事唯一來自東北亞的隊伍，感謝每位選手在場上的奮戰精神，讓世界看見台灣。

台灣隊由領隊蔣炳正、總教練范元騰率領14名球員、1名治療師到義大利參賽。蔣炳正表示，這次參賽目標是為了爭取2022年美國「世界運動會」曲棍球資格，因為疫情影響，讓這次參賽的籌劃過程特別困難，包括必須在短期內爭取贊助經費，將來自各大專院校的選手組隊集訓等，幸好最後克服萬難順利成行。

昨天台灣隊首戰對上強敵墨西哥，台灣隊在下半場率先得分，墨西哥追平後雙方僵持不下，可惜在比賽進行到僅剩50秒左右時，台灣隊被墨西哥打進關鍵一球，最後以1:2敗北。

蔣炳正表示，雖然教練與選手都難掩失望之情，但台灣隊會捲起袖子繼續奮鬥，迎戰今天將遭遇的歐洲強國波蘭。

為了替台灣隊打氣，李新穎昨天特別準備羅馬老店的手作鹹、甜點心，希望選手遠離家鄉出賽，也能感受到來自台灣的關懷。李新穎與隨行駐義代表處同仁並在現場大喊「台灣加油」，替來自台灣的年輕選手們助威。

今年比賽共有來自全球16支隊伍參賽。賽事官網新聞稿指出，此次比賽除了可以看到加拿大、捷克、法國、義大利等傳統直排輪曲棍球強國參賽，更可以看到很多新興強隊，例如印度、非洲納米比亞共和國（Namibia）、中華台北（台灣隊）。

台灣隊預計在台灣時間今晚6時出戰波蘭，明晚7時45分迎戰拉脫維亞。台灣觀眾可觀看線上賽事轉播同步為台灣隊加油，轉播網址如下：http://www.worldskate.tv/live/?liveId=A217BCEBB2594BDF8FE2E65131DBF663021160。