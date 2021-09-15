羽球／戴資穎自曝獎牌太多困擾：找不到仁川亞運銅牌

羽球世界球后戴資穎在東京奧運女單奪得銀牌，創下我國奧運羽球單打最佳成績，昨天他也表示將與粉絲分享喜悅，會把東奧銀牌、雅加達亞運金牌、仁川亞運銅牌等獎牌放在「戴萌TTY」個人品牌形象店內展示，讓粉絲能親自「朝聖」這些獎牌，不過他也寫道：「但是我的銅牌目前還沒找到啊啊啊。」

戴資穎決定將多年來征戰羽球賽場戰利品放在「戴萌」店內展示。本報資料照片

戴資穎昨在個人IG發文表示將會把獎牌放在位於高雄左營的個人品牌形象店內展示，他列出2020東京奧運銀牌、2018雅加達亞運金牌、2014仁川亞運銅牌，但他也提到，最近想到要將獎牌展示出來時，才赫然發現還有一個銅牌：「我的銅牌目前還沒找到啊啊啊。」

世界球后戴資穎的胞姊戴靖潔今年8月初辭去電視台轉播工作，回到高雄全力經營「戴萌」。記者陳弘逸／攝影

貼文一出，不只吸引超過15萬人按讚，粉絲也在底下紛紛留言：「獎牌太多就有這個困擾」、「獎牌太多了哈哈哈，所以找不到」、「會去戴萌參觀的舉手」、「在马来西亚的我表示超想去小戴的店」，也有粉絲留言希望小戴能健康平安的參加年底的世錦賽。