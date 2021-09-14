桌球／養病一年復出 楊子儀打贏教父喊開心

曾經創下全運會桌球男團23連霸空前紀錄的台南市，兩年前在桃園全運會搶回失去兩屆的金盃，今天在板橋體育館展開衛冕任務，分組壓軸戰面對「桌球教父」莊智淵領軍的高雄市更先取得2：0領先，雖錯失絕對優勢，遭高雄連趕3點逆轉，但仍先完成晉級4強的階段目標。

今年成球隊隊長的楊子儀提到，過往球隊都會有重點選手坐鎮，像上屆也還有里約奧運國手江宏傑領軍，「今年和各縣市比起來，我們沒特別指標選手，會比較難一點。」

他舉例，高雄有莊智淵、桃園有東奧國手陳建安，「小林同學」是台北市看板，相較之下台南雖是衛冕軍，卻沒太多優勢，今天分組最終戰碰高雄市就有苦戰準備，他解釋說：「和高雄難打，居下風，淵哥（莊智淵）基本就是2點了。」

第一點單打，楊子儀就和奧運「五朝元老」莊智淵對陣，前兩次全運會曾兩度敗給莊智淵的楊子儀今天「甜蜜復仇」，以局數3：1首度擊敗「桌球教父」，讓他笑彎眼說：「滿開心的，感覺不可思議！」

楊子儀曾因前庭出狀況影響平衡，養病一年才重回球場，沒放棄桌球的他明白自己和「淵哥」實力懸殊，但抱持「去拚」的心態，意外迎接對戰首勝，美中不足是第3點雙打和搭檔黃建都取得局數2：0優勢卻沒能順利「關門」，讓高雄演出大逆轉。