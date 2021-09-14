桌球／轉籍後首出戰 鄭怡靜喊「小緊張」

我國桌球「一姊」鄭怡靜東京奧運摘下混雙銅牌，返台後第一場國內賽就要和東奧搭檔「小林同學」林昀儒攜手，這也是她從台南市轉籍到台北市後首度參加全運會，今天對家鄉隊伍丟掉首局的她透露，心情有些「小緊張」。

鄭怡靜來自台南市，106年全運會帶為南市打下女單銀牌，之後轉籍北市、缺席108年全運會，今天點燃戰火的110年全運會桌球賽程才重新在全運會登場。

鄭怡靜提到，最初考量選手退役後要在台北的合庫銀行上班，幾年在在台北置產，加上乾爸陳俊華擔任台北市桌球委員會主委，因緣際會下才轉籍到台北。

全運會率先進行的團體賽，今天共進行3場分組賽程，北市最終戰就是碰南市，第一點單打打頭陣的鄭怡靜雖首局「丟士」下以13：15不敵南市林珀璇，之後仍連趕3局拿下勝利，最終率北市直落3取得分組全勝，挺進明天的4強賽。

「第一次代表台北，有小緊張一下。」團體賽、雙打、混雙和個人賽都參賽的鄭怡靜笑說，參賽的目標自然都想拿冠軍，尤其是重點女單和混雙，會盡自己最大努力。