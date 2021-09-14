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桌球／轉籍後首出戰 鄭怡靜喊「小緊張」

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
鄭怡靜首度代表台北市出征全運會。圖／110全運會提供
鄭怡靜首度代表台北市出征全運會。圖／110全運會提供

我國桌球「一姊」鄭怡靜東京奧運摘下混雙銅牌，返台後第一場國內賽就要和東奧搭檔「小林同學」林昀儒攜手，這也是她從台南市轉籍到台北市後首度參加全運會，今天對家鄉隊伍丟掉首局的她透露，心情有些「小緊張」。

鄭怡靜來自台南市，106年全運會帶為南市打下女單銀牌，之後轉籍北市、缺席108年全運會，今天點燃戰火的110年全運會桌球賽程才重新在全運會登場。

鄭怡靜提到，最初考量選手退役後要在台北的合庫銀行上班，幾年在在台北置產，加上乾爸陳俊華擔任台北市桌球委員會主委，因緣際會下才轉籍到台北。

全運會率先進行的團體賽，今天共進行3場分組賽程，北市最終戰就是碰南市，第一點單打打頭陣的鄭怡靜雖首局「丟士」下以13：15不敵南市林珀璇，之後仍連趕3局拿下勝利，最終率北市直落3取得分組全勝，挺進明天的4強賽。

「第一次代表台北，有小緊張一下。」團體賽、雙打、混雙和個人賽都參賽的鄭怡靜笑說，參賽的目標自然都想拿冠軍，尤其是重點女單和混雙，會盡自己最大努力。

東京奧運返台後，鄭怡靜8月28日才解除隔離，9月1日就投入全運會資格賽，還沒時間和家人好好聚聚，現在就期待周六結束所有賽程返家過中秋節，充電後為11月底的世錦賽準備。

鄭怡靜出現發球失誤，露出懊惱表情。圖／110全運會提供
鄭怡靜出現發球失誤，露出懊惱表情。圖／110全運會提供

全運會 鄭怡靜 桌球

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