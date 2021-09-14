桌球／教父率隊大逆轉 高雄退衛冕軍搶分組龍頭

奧運「五朝元老」莊智淵領軍的高雄市，今天110全運會男子團體賽演出大逆轉，先輸2點且在第3點雙打局數0：2落後下後來居上，最終以點數3：2力退衛冕軍台南市，以分組龍頭晉級，明天先登場的4強避開有「小林同學」林昀儒坐鎮的台北市，有機會挑戰明天下午登場的金牌戰門票。

全運會桌球團體賽今天先進行分組賽，高雄分組最終戰碰衛冕軍台南，40歲的莊智淵第一點男單以局數1：3不敵楊子儀，第二點孫嘉宏以同樣局數敗給黃彥誠，第三點雙打孫嘉宏／彭王維面對楊子儀／黃建都又連掉2局，台南看似勝利在望。

但楊子儀／黃建都在第3局纏戰到「丟士」錯過拿下比賽機會，反被對手連趕3局逆轉；高雄點數開張後，第四點的莊智淵以3：1拍下黃建都，決勝點彭王維再直落3擊敗黃彥誠，讓高雄演出大逆轉，取得分組3連勝的龍頭位置。

打完比賽就做到場邊提點球員，身兼兩職的莊智淵自評下場狀況普通，「沒說打很好，最近必較沒系統訓練。」不過他2008年就在高雄成立桌球館，包括孫嘉宏和彭王維都是出自球館的子弟兵，兩人也選上成人國手，可以分擔「桌球教父」肩上重任。

莊智淵說：「球館的小孩大了，我相對輕鬆一點，會去相信他們，我打不好時，他們也可以頂下來。」

今天高雄就在男雙吹起反攻號角下演出逆轉勝，明天早上9點將和另組第2的澎湖縣，台南和台北爭另張決賽門票。