網球／大坂直美出席紐約晚宴 前衛造型被說是「天山童姥」

剛宣布要休兵、喘口氣再出發的的大坂直美，今天盛裝出席時尚界盛會MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），她穿上代言品牌LOUIS VUITTON、親手設計的禮服，誇張的髮型和搶眼的衣服，讓她成為全場焦點，更被開玩笑說是「天山童姥」、「鯉魚造型」。

大坂直美是海地、日本混血兒，這套衣服完全體現她家鄉的風格，融合了海地的荷葉邊傳統舞裙和日本的和服、腰帶，她的髮型更是獨樹一幟，彷彿將蝴蝶脆餅頂在頭上。

除了大坂直美外，前世界球后小威廉絲（Serena Williams）、莎拉波娃（Maria Sharapova）、最近爆紅的「英國楊丞琳」瑞度卡努（Emma Raducanu），還有剛加盟湖人的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）等人，都受邀一同前來共襄盛舉。