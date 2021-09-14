羽球／陳雨菲腳遭球鞋割傷 該中國品牌市值蒸發382億

今年在東京奧運上奪下羽球女單金牌的中國選手陳雨菲，日前在西安參加第14屆全國運動會時，她所穿的李寧牌運動鞋突然裂開，脫下襪子後發現腳慘遭割傷，血染襪子，這讓各界紛紛開始質疑李寧運動鞋的品質，股價也因此大跌4.1%，市值蒸發89億人民幣（約382億台幣）。

陳雨菲在全運會交手韓悅，第二局打到一半，陳雨菲突然請求暫停，原因是鞋子裂開，而且有個如鋼絲般的東西割傷她右腳大拇指，在她脫下襪子後才發現傷口相當的深，當場請醫生替她的傷口進行包紮處理，趕緊換了雙鞋才恢復比賽。

儘管陳雨菲最終仍以2：1戰勝對手，但在比賽過程中，能多次察覺她痛苦不堪的神情，令球迷心疼不已，造成此事件引起巨大迴響，李寧球鞋的品質也受到各界質疑。

陳雨霏穿著的這雙李寧球鞋，是今年最新款的「鶻鷹Ⅳ女子羽毛球專業比賽鞋AYAR006-2」，市價1099元人民幣（約8600元台幣），目前該款商品已遭下架，李寧事後也發表聲明，表示公司非常重視專業運動的保護，對陳雨霏的傷勢非常關注，但李寧昨日股價仍是大跌4.1%，市值蒸發約89億人民幣。