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桌球／小林同學坐鎮 台北市輕鬆闖全運會4強
有東京奧運奪下混雙銅牌的「小林同學」林昀儒及鄭怡靜坐鎮，台北市今天在110全運會桌球的男子團體賽和女子團體賽一路闖關，且男團和女團連3場比賽都以直落3取勝，挺進明天登場的4強賽。
上月剛過20歲生日的林昀儒，今年東京奧運除混雙站上頒獎台，男單也打進4強，追平「桌球教父」莊智淵紀錄，知名度暴漲，不過新北市全運會因新冠肺炎防疫規定採「閉門」方式舉行，球迷想一睹東奧國手風采只能透過轉播。
110年全運會下月16日開幕，桌球的正式賽程今天先在板橋體育館點燃戰火，莊智淵、林昀儒、鄭怡靜、陳思羽、陳建安和鄭先知等東奧國手全部集合，今、明兩天先進行團體賽，周四雙打登場，周五進行混雙和單打賽，周六最終日產出最後單打獎牌得主。
林昀儒和鄭怡靜都是5個項目「all in」，兩人也將在混雙聯手，鄭怡靜笑說：「有小林在，很放心，我已經打到互相信任了。」林昀儒回應，混雙可以「互相扛」，難得在國內一展身手，5個項目都會盡力發揮。
桌球男團衛冕軍是台南市，有鄭先知和陳思羽領軍的新北市將挑戰女團5連霸。
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