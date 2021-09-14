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滑冰／國際滑冰論壇線上登場 踏出冬運國際接軌第一步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國際滑冰運動行銷論壇將於27日、28日在線上舉辦。圖／滑冰協會提供
國際滑冰運動行銷論壇將於27日、28日在線上舉辦。圖／滑冰協會提供

由中華民國滑冰協會主辦的國際滑冰運動行銷論壇，將於27日、28日在線上舉辦，邀請國外體育重量級人士主講，例如奧林匹克頻道總編輯伯恩（Mary Byrne）等，共同為後疫情時代的運動商業模式尋找新出路。

滑冰協會在疫情肆虐之際舉辦線上論壇，主題設定與國際接軌，匯集國內外重要講者，更「超前準備」和明年2月的登場北京冬季奧運，以及運動賽事永續經營議題。

本論壇開場主題講者、奧林匹克頻道總編輯伯恩（Mary Byrne）前線作戰經驗豐富，將分享東京奧運在疫情考量下，不開放觀眾對運動賽事商業模式的衝擊，以及她在奧林匹克頻道轉播服務的團隊，如何利用科技與新轉播技術帶動現場氣氛，讓運動員以及螢幕前的觀眾也能感受現場的氛圍與情緒。

冬季運動種類在轉播技術的難度略高於夏季運動，伯恩將說明在東京夏季奧運的各種嘗試，以及賽事節目產製團隊的磨合，如何為冬季奧運提供經驗、做好準備。

位於瑞士蘇黎世的盈方體育經紀公司，為頂尖冬季運動國際賽事提供商業服務，公司代表冬季運動部主任麥奎爾（Megan McGuire）將說明該公司專責項目「國際滑冰總會的線上影音平台」的商務策略，以及線上影音平台對後疫情時代運動賽事行銷的影響力。

西班牙滑冰協會秘書長塞爾塔（Xavier Cherta），將說明國際滑冰總會「線上評分系統」的實務經驗，以及「線上評分系統」科技對國際賽事的帶領作用與突破性角色。

疫情前，運動行銷的數位化趨勢已經勢不可擋，後疫情時代，這個趨勢不僅沒有減速，並為運動賽事的線上行銷活動帶來挑戰和機遇。論壇也請到「SportBusiness」副總裁李皎，以及國際冬季兩項聯合會傳播總監溫克勒（Christian Winkler）進行專題討論，將分別以國際總會和國際行銷公司的觀點，銓釋運動賽事線上行銷的現在與未來。

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