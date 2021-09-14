網球／「英國楊丞琳」排名上升127名 謝淑薇重返女雙球后

WTA公布最新世界排名，年僅18歲的「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu）在拿下美網女單冠軍後，世界排名立刻直線上升，從原先第150名躍升至第23名，大幅上升127名讓她成為最新的「英國一姐」。

拉杜卡努三個月前世界排名僅361位，在參加美網之前世界排名也不過第150，就是靠著她在美網一場場過關斬將、殺出重圍，最終不但成為繼莎拉波娃(Maria Sharapova)之後，史上最年輕的大滿貫女單得主，更讓自己的世界排名上升至23名，前途不可限量。

而今年美網另一匹黑馬、來自加拿大的19歲小將費南德茲(Leylah Fernandez)，雖然未能在決賽中擊敗拉杜卡努，但和拉杜卡努一樣，世界排名都躍升不少，費南德茲從第73名上升至個人新高第28名。澳洲名將巴蒂(Ashleigh Barty)雖出師不利，在美網第三輪就提前出局的，仍持續坐穩連續92週球后的寶座。

女雙排名方面，台灣網球一姐謝淑薇雖在美網止步於女雙八強，不過好消息是，謝淑薇在睽違7個月後，超越自己在美網時的搭檔比利時女將梅騰斯(Elise Mertens)，重返世界女雙第一的榮耀。