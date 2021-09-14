網球／約克維奇蟬聯338週球王 納達爾首次跌出世界前五

美網賽事結束後，ATP公布本週最新世界排名，約克維奇(Novak Djokovic)仍維持世界第一球王的身分，不過「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在缺席溫網和美網後，目前排名降至世界第六。

約克維奇在美網最終是拿下亞軍，儘管無緣年度全滿貫，不過仍守住自己球王的寶座，更是蟬聯第338週世界第一，但俄羅斯「梅總」梅德維夫(Daniil Medvedev)緊追在後，在美網決賽擊敗約克維奇後，拿下生涯首座大滿貫，和約克維奇的積分差距剩下1353分，目前暫居世界第二，對於球王的位置虎視眈眈。

止步於美網第三輪的俄羅斯魯布列夫（Andrey Rublev），從第七名竄升至第五名，這是他生涯首次擠進世界前五。不過幾家歡樂幾家愁，納達爾因復出不順，頻頻缺席四大網球公開賽，日前在被扣掉去年美網冠軍2000積分後，跌出世界前五，下滑到第六名，這是納達爾自2017年4月份以來，首次不在世界前五的排名之當中。