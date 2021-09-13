影／麟洋配奧運奪金 李洋和教練陳宏麟回母校風靡校園

東京奧運羽球男雙金牌得主李洋和教練陳宏麟，今天連袂回母校基隆高中舉辦的奧運英雄回娘家歡迎會。奧運一戰成名，李洋成為學弟妹眼中的英雄；陳宏麟有如「造王者」，也是功不可沒。李洋與學弟妹分享比賽心情，指第一輪輸球以為奪牌無望，只能備戰3年後巴黎奧運；但又覺得不管希望多渺茫，仍要堅持到底，最後奪金。

李洋和王齊麟「麟洋配」在東京奧運一戰成名，兩人的教練陳宏麟急流勇退，並有識人之明，促成李洋和王齊麟搭檔，為台灣羽球戰史留下輝煌的一頁。

基隆高中和基隆市政府有意籌辦奧運英雄遊行活動，但因選手仍有訓練活動，加上新冠肺炎疫情威脅，校方改在今天在校內舉辦歡迎會。李洋和陳宏麟今天下午3點多回到母校，受到校長鍾定先和師生熱情歡迎。

基隆市長林右昌也是基中畢業校友，陪著兩人走過像徵奧運5環的5道拱門，再進入活動中心與師生對談。有學生問李洋第一輪輸球時的心情，他反問「你想聽實話嗎？」學說說要。

李洋坦言，實話就是第一輪輸掉時，心裡想說「反正我們來就不被看好，沒什麼差」，但內心還是很難過，因為麟洋配第一次代表台灣參加奧運，身背台灣羽球男雙所有訓練希望所繫，那段時間所有的訓練、陪伴都在兩人肩上，如果表現不好，所有的付出都白費了。

李洋說，輸掉第一輪的時候，很難過沒能替台灣拿下牌，已經在想只能準備3年後的巴黎奧運。只是當下又轉換心情，覺得說能做的，就是不要讓台灣喜歡他們的朋友，看到他們喪氣的那一面。他希望告訴大家的是，他們也有堅持不懈的那一面，不管希望多渺茫，就是堅持到底，把最好的一面展現出來。