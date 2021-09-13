聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／母校慶50周年 王齊麟捐65萬元培訓基金
東京奧運打下中華羽球隊奧運第一塊金牌的黃金男雙「麟洋配」成員王齊麟，今天回到羽球啟蒙地民權國小，除參加母校50周年舉辦的校友感恩敬師活動，還捐出65萬元培訓基金及清寒學生補助金，幫助更多學弟、學妹。
台北市松山區民權國小今年創校50周年，第36屆校友的王齊麟和第10屆校友陳延昶同獲得今年學校表揚為傑出校友，王齊麟更打下東奧金牌，讓母校師生與有榮焉。
民權國小一直是全國國小數一數二的羽球發展強校，王齊麟的羽球從民權啟蒙，即使畢業多年，各種比賽場合他仍會主動與教練互動，並時常感念教練的指導，去年母親節還帶蛋糕到球場給教練驚喜，這次在奧運奪牌當天立刻傳訊息感謝陳嬥筌教練，並與教練進行電聯分享奪牌心得，校方有感王齊麟如此飲水思源，特邀王齊麟回校訪問。
王齊麟奪得奧運金牌後，主動頒發322萬元獎金鼓勵學弟，未來能在國際場上繼續為國爭光，期間聯繫時得知母校防疫期間的種種事宜，還捐贈母校50台自動清潔消毒機，今天和陳延昶共同出席「愛傳承-民權之光傑出校友感恩敬師活動」，在活動中再回饋母校65萬元培訓基金及清寒學生補助金，並和學弟妹進行羽球交流賽。
民權校長宮文卿表示，社會上有成就的人，能回饋社會更是不簡單，「而敬師的表現除了感念師恩，更重要的是謹記老師的教誨並真正實踐，像兩位學長不只在社會上有如此優秀的成績，還能抱持感念的心回饋母校，更是將大愛做到向善的循環。學長們率先垂範，都是學弟妹們學習的楷模，而『做好每一件小事，方能成就大事』也是民權指導孩子的核心價值。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言