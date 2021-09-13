射擊／「證件妹」紅到日本！吳佳穎秀美腿日媒大讚「女神」

被網友封為「證件妹」的台灣射擊好手吳佳穎在東京奧運女子25公尺火藥手槍奪下第五名，創下我國在奧運射擊項目的最佳成績，他的亮麗外型也紅到國外，日本媒體形容他是「女神」，該篇報導也登上《日本雅虎》體育新聞熱門榜第一名。

日前燦樹颱風來襲，吳佳穎在個人IG發文提醒粉絲注意安全：「今天原本想出去走走的～結果颱風好像要來惹，只能看看平日的照片乾過癮。大家要做好防颱準備喔！外出注意安全」他貼出照片大秀美腿，吸引上萬人按讚。

日媒《體育報知》也以「台灣射擊選手大秀裸足美腿 『最美麗』、『女神』」為題報導，並分享他的IG內容，報導提及吳佳穎雖然不是專攻25公尺火藥手槍，卻能在奧運取得優異的成績，指出2024年他將再戰巴黎奧運，力拚好成績，該則新聞也一度登上《日本雅虎》體育新聞熱門榜第一名。