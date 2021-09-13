鄭怡靜返鄉指導基層選手 黃偉哲盼助推動桌球發展

為台灣摘下東奧桌球銅牌的鄭怡靜，今天由父親、教練及姐姐陪同，拜會台南市長黃偉哲，除贈送簽名球，現場指導白河國中桌球校隊選手打球技巧，鄭怡靜一行到訪，市府員工也爭相轉告，在府內掀起一陣熱潮。

鄭怡靜由鄭怡靜的父親鄭博文、桌球教練鄭佳奇、姐姐鄭尚宜陪同，上午來到新營民治市政中心拜會黃偉哲，受到黃偉哲熱烈歡迎，黃表示，很高興鄭怡靜返嫏分享奧運參賽心得並給予白河國中桌球隊基層選手指導，深具教育意義。

黃偉哲說，台南過去桌球運動有非常好的傳統，恭喜鄭怡靜在奧運大放異彩，南市府期待這光榮，能夠延續並加深市民朋友對桌球的熱愛，透過大、小選手一棒接著一棒，讓台南市桌球運動，未來更加發揚光大。

市府教育局副局長吳國珉也表示，台南桌球已培育多位著名好手，包含吳文嘉、黃慧傑、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑及鄭怡靜等人。出身台南歸仁的鄭怡靜，從小和姐姐鄭尚宜接受桌球訓練，一路從歸仁國小、歸仁國中和新豐高中桌球隊，14歲國二時便已入選台灣史上最年輕的女子成人國手，近年來也奪下多項國際賽成績，今天返鄉指導基層選手深具教育意義。

體育處表示，台南桌球曾創下區運會及全運會23年連霸紀錄，在三級有大橋國小、崇明國小、佳里區信義國小、忠孝國中、大橋國中、長榮中學、新豐高中及南大附中等8間學校，也在桌球館成立基層訓練站培育未來更多優秀選手，過去鄭怡靜就是在此桌球館所發跡。