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男排／亞錦賽擊敗沙烏地2連勝 台灣晉級8強機會大

中央社 / 台北13日電
台灣男排在亞錦賽小組賽第2戰以直落三擊敗沙烏地阿拉伯，取得2連勝。 圖擷自排協臉書粉專
台灣男排在亞錦賽小組賽第2戰以直落三擊敗沙烏地阿拉伯，取得2連勝。 圖擷自排協臉書粉專

台灣男子排球代表隊今天在亞洲排球錦標賽小組賽第2戰以直落三擊敗沙烏地阿拉伯，晉級8強希望濃厚，明天將迎戰韓國，盼能乘勝追擊，力拚3連勝。

2021年第21屆亞洲男子排球錦標賽在日本千葉縣舉行，共16隊參賽、分4組，分組前2隊伍晉級8強，台灣隊這次與哈薩克、沙烏地阿拉伯、韓國同在D組。

台灣男排睽違1年8個月重返國際賽行列，昨天首戰開紅盤以直落三擊退哈薩克，今天與沙烏地阿拉伯交手，台灣隊迅速進入狀況，前2局以25比15、25比16拿下，率先聽牌。

面對沙烏地阿拉伯第3局頑強抵抗，戰況陷入膠著，台灣隊在11比10領先情況下，連得5分，突破僵局，最終以25比17搶下勝利，連2戰都以直落三過關。

台灣隊在小組賽收下2連勝後，有機會挺進8強，韓國目前小組賽1勝0敗，下午將出戰哈薩克，若韓國與台灣隊雙雙取得2連勝，將一同搭上8強列車。

台灣隊明天小組賽最後一戰將對戰韓國，將力拚分組龍頭寶座。

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