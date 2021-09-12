高球／日本女子職業錦標賽 盧曉晴第20名

台灣高球女將盧曉晴今天日巡賽日本女子職業錦標賽最終輪，打出71桿，累計以低於標準5桿的283桿、第20名作收，而東京奧運銀牌日本女將稻見萌寧以總桿數269桿封后。

總獎金2億日圓（約新台幣5112萬元）女子日巡年度大賽日本女子職業錦標賽LPGA，今天在日本茨城縣展開最終回合競桿。

現年22歲的稻見萌寧賽前在2020-2021年賽季狂掃7冠，並剛在東京奧運拿下女子高球銀牌，本週在女子職業錦標賽最後兩輪賽事急起直追，挑戰個人第8冠。

今天出發前暫居第2的稻見萌寧最終回狂抓8鳥且零柏忌的完美演出，單回合揮出64桿，總桿數以低於標準19桿的269桿、以4桿之差封后，2020-2021年賽季的第8冠入袋，抱回獎金3600萬日圓（約新台幣920萬元）。

盧曉晴2015年曾在這項賽事高舉冠軍盃，今天最終輪表現平平，繳出2鳥、1柏忌，以71桿繳卡，累計以283桿，拿下第20名。