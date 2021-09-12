男排／台灣隊橫掃哈薩克 男排亞錦賽首戰告捷

台灣男子排球代表隊睽違1年8個月再度出征國際賽，今天在亞洲排球錦標賽小組賽首戰以3比0橫掃哈薩克，明天將出戰沙烏地阿拉伯，盼乘勝追擊，搶下連勝。

2021年第21屆亞洲男子排球錦標賽在日本千葉縣舉行，共16隊參賽、分4組，台灣隊上屆拿下第5名，這次與哈薩克、沙烏地阿拉伯、韓國同在D組，將爭取前2、挺進8強的機會。

台灣隊去年1月東京奧運男排亞洲區資格賽小組賽最終戰曾與哈薩克交手，當時以3比1勝出，兩隊今天在亞錦賽首戰再度碰頭。

面對擁有身高優勢的哈薩克，台灣隊開局拉出6比1攻勢，但對手發揮韌性，以13比11反超，所幸陷入落後的台灣隊依舊沉穩應對，再度要回領先優勢，首局以25比20先下一城。

兩隊次局歷經前段拉鋸，躍居上風的台灣隊將領先差距維持在2分以上，以25比22搶下第2局。

台灣隊第3局頂住壓力，克服開局落後，拉出一波5比0攻勢後逐漸拉開差距，最終以25比19迎接勝利。

台灣男排這次多數成員為東京奧運亞洲區資格賽班底，包括劉鴻敏、張育陞、戴儒謙、高偉誠等人再度披上國手戰袍，在收下亞錦賽首戰勝利後，13、14日將依序與沙烏地阿拉伯、韓國交手。