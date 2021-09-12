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田徑／「閃電」波特坦言開懷念賽道想要重返 但自認為時已晚

運動筆記 / 李吳菊
2016年奧運波特奪下百米金牌。 路透
2016年奧運波特奪下百米金牌。 路透

手擁八面金牌的「世界最速男」 Usain Bolt 近期可以說是話題不斷，就在最近他表示現在復出「為時已晚」，也承認了他渴望能夠再重返田徑賽場的心情。

圖/BBC NEWS 、Getty Images

這位 35 歲的牙買加傳奇短跑選手在 2017 年宣布退役，結束了他輝煌的田徑生涯，就在 2019 年時，他向教練表達了有意願前往參加東京奧運，不過教練卻說服了他。_Bolt 表示：「現在回來有點太晚了，如果我要回來，那就是參加 2020 東京奧運。」並接續說道：「當我 2017 年告訴我的教練我要退役的時候，教練跟我說他不做任何復出之旅，所以確保我準備好退役了。」然而就在 2019 年，Bolt 似乎「腳癢」想要再度重返賽場，於是他跑去問他的教練說：「你對重返奧運有什麼看法？」教練看著我說：「不要復出。」Bolt 表示：「所以，我打消了念頭，因為我相信我的教練，如果他說不，那就不，不過我還是有那種想要重返賽場的「癢」。（笑）」_而 Bolt 也談到了牙買加女子短跑運動員現況，他認為 Elaine Thompson-HerahShelly-Ann Fraser Pryce 之間的競爭可能會使這兩位其中一位打破 Griffith Joyner 在1988 年所創下的 100m 及 200m 世界紀錄。

圖/eurosportThompson-Herah 在東京衛冕了她的 100m 和 200m 奧運冠軍，並且在之後的尤金賽上將她的 100m 紀錄推進到了 10.54 秒，這僅比 Griffith Joyner 的 10.49 世界紀錄少了 0.05 秒！

在鑽石聯賽決賽上 Elaine 再次發揮她的統治力，以 10.65 秒奪下 100m 女子冠軍 圖/carsondailynewsBolt 說：「當我看到這些女孩們挺身而出跑得飛快時，我都不禁在心裡想這真的（打破紀錄）會發生。」並接著說「Elaine 的技術真的有了很大的提升，Shelly Ann 也是，她們跑得相當不錯，而且流暢度看起來更好了，所以我認為這些女孩遲早會敲開世界紀錄的大門。這也是多年來人們一直在談論的紀錄，所以如果她們真的能成功打破，那麼對於這項運動來說是相當巨大的突破。」_延伸閱讀：【賽事】奧運百米金牌 Elaine Thompson 創百米歷史第二！Sha'Carri 慘遭滑鐵盧【賽事】2021洛桑鑽石聯賽「閃電媽媽」10秒60 擊敗奧運冠軍！牙買加奧運前三 再次橫掃頒獎台_

足球狂粉，稱C羅是一台“機器”
而除了田徑運動，Bolt 也是一位足球狂熱粉絲與前職業足球員，他最愛的隊伍是曼聯，和大多數紅魔支持者一樣，他正熱烈期待著 Cristiano Ronaldo 從尤文圖斯將回歸曼聯紅魔後的首次比賽。

Bolt 曾短暫加入澳洲職業足球聯賽的中央水手隊，並且在首秀就踢進 2 球。 圖/路透社Bolt 就像一位小粉絲一樣興奮說著：「看到他回歸曼聯是一件大事！Cristiano 的要求很多，他非常自律，所以他會對球員們提出很多的要求，而這樣會讓他們變得更好。他是處於不同水平的球員，或許可以說他是一台機器。」「我認為他會一直打到 42 歲，因為他總是非常健康，而且由於他付出的努力和他的奉獻精神，他相對於許多年情球員來說，都處於更高的水平。」

從世界紀錄到音樂紀錄
在退役後曾短暫成為職業足球運動員後，Bolt 現在開啟了另一種身份，那就是－音樂製作人。他與他做好的朋友 Nugent 'NJ' Walker 一起合作製作並演唱，並且就在最近發表了生涯第一張專輯。就像他在田徑場上一樣，Bolt 也想成為最好的那個。

圖/Uasin BoltBolt說：「我的目標就是 TOP，我想要贏得葛萊美獎，獲得一張白金專輯或單曲。」對於未來，Bolt 表示想要登上音樂的頂峰，並且在一個房間裡與所有的大製作人來談論我的音樂。「當然，這將是一段漫長的旅程，我還有很多東西需要學習，但我現在非常享受這個過程。」_延伸閱讀：【話題】世界最速男 Usain Bolt 發表個人首張專輯《Country Yutes》責任編輯：Ian新聞來源：BBC NEWS

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田徑 曼聯 C羅

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