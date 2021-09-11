體操／桃園加碼東奧獎金 李智凱：先幫爸媽分擔家計

桃園市8名體育選手拚戰東京奧運，體操選手李智凱、射箭選手魏均珩替我國拿下銀牌殊榮，其他6人的運動精神也相當勵志。市長鄭文燦今天下午親自表揚選手們，頒發桃園加碼獎金共538萬元，同時也為選手們準備Q版公仔獎盃，讓李智凱等人覺得相當新奇。

2020東京奧運共有8名桃園選手出賽，除了李智凱、魏均珩之外，羽球周天成在男子單打獲得第5名，射擊田家榛在25公尺手槍拿到第8名，市府分別準備20萬元到150萬元不等獎金，桃園市世外桃源文教公益基金會也針對李、魏2人加碼各75萬元銀牌獎金，周、田人則各頒3萬元。

男子標槍鄭兆村、跆拳道黃鈺仁和女子跆拳道蘇柏亞、高爾夫個人賽李旻4人是第一次參加奧運，雖未得名，但市府也準備了獎牌和公仔獎盃肯定拚戰精神，世外桃源基金會有頒發3萬元獎金鼓勵。

李智凱看到自己在鞍馬上的表現被做成公仔娃娃，心情又驚又喜，直誇「很有特色，讓大家很容易就能記住我」。他表示，接下來還會繼續拚戰，目前也在為其他賽事做準備，獎金會優先用在照顧家庭，幫父母分擔開支，至於是否有可能再拍「翻滾吧」系列電影，則要看導演的意思。

鄭文燦表示，東京奧運受新冠肺炎疫情影響，觀眾無法進場觀賽，但透過轉播畫面，選手們努力不懈的拚戰精神，把大家的心緊緊糾在一起，每一個動作、每一個畫面都令人印象深刻。