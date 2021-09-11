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體操／桃園加碼東奧獎金 李智凱：先幫爸媽分擔家計

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府為東奧代表選手們準備的Q版公仔獎盃，讓李智凱又驚又喜。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為東奧代表選手們準備的Q版公仔獎盃，讓李智凱又驚又喜。記者陳俊智／攝影

桃園市8名體育選手拚戰東京奧運，體操選手李智凱、射箭選手魏均珩替我國拿下銀牌殊榮，其他6人的運動精神也相當勵志。市長鄭文燦今天下午親自表揚選手們，頒發桃園加碼獎金共538萬元，同時也為選手們準備Q版公仔獎盃，讓李智凱等人覺得相當新奇。

2020東京奧運共有8名桃園選手出賽，除了李智凱、魏均珩之外，羽球周天成在男子單打獲得第5名，射擊田家榛在25公尺手槍拿到第8名，市府分別準備20萬元到150萬元不等獎金，桃園市世外桃源文教公益基金會也針對李、魏2人加碼各75萬元銀牌獎金，周、田人則各頒3萬元。

男子標槍鄭兆村、跆拳道黃鈺仁和女子跆拳道蘇柏亞、高爾夫個人賽李旻4人是第一次參加奧運，雖未得名，但市府也準備了獎牌和公仔獎盃肯定拚戰精神，世外桃源基金會有頒發3萬元獎金鼓勵。

李智凱看到自己在鞍馬上的表現被做成公仔娃娃，心情又驚又喜，直誇「很有特色，讓大家很容易就能記住我」。他表示，接下來還會繼續拚戰，目前也在為其他賽事做準備，獎金會優先用在照顧家庭，幫父母分擔開支，至於是否有可能再拍「翻滾吧」系列電影，則要看導演的意思。

鄭文燦表示，東京奧運受新冠肺炎疫情影響，觀眾無法進場觀賽，但透過轉播畫面，選手們努力不懈的拚戰精神，把大家的心緊緊糾在一起，每一個動作、每一個畫面都令人印象深刻。

此次表揚大會考量近日疫情關係，獎牌及獎盃未直接從市長手中傳遞，而是放在講台上，由選手們領取。值得一提的是，此次獎牌是利用壓克力輕盈、通透的材質特色打造，透過堆疊、簍空等設計，勾勒桃園版圖的樣貌，也讓選手們直誇特別。

東奧代表選手李智凱表示，獎金會優先用在照顧家庭，幫父母分擔家裡開銷。記者陳俊智／攝影
東奧代表選手李智凱表示，獎金會優先用在照顧家庭，幫父母分擔家裡開銷。記者陳俊智／攝影
桃園市表揚東奧代表選手頒獎儀式相當特別，考量疫情關係，獎牌和獎盃都放在講台上讓選手自取，不透過雙手傳遞；圖為桃園市長鄭文燦（左）、東奧選手李智凱合影記。者陳俊智／攝影
桃園市表揚東奧代表選手頒獎儀式相當特別，考量疫情關係，獎牌和獎盃都放在講台上讓選手自取，不透過雙手傳遞；圖為桃園市長鄭文燦（左）、東奧選手李智凱合影記。者陳俊智／攝影
桃園市政府為東奧桃園代表選手量身打造桃園意象獎牌和Ｑ版公仔獎盃。記者陳俊智／攝影
桃園市政府為東奧桃園代表選手量身打造桃園意象獎牌和Ｑ版公仔獎盃。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右５）表揚東奧代表選手，台下媒體忙捕捉最佳畫面。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右５）表揚東奧代表選手，台下媒體忙捕捉最佳畫面。記者陳俊智／攝影
桃園市表揚東奧代表選手頒獎儀式相當特別，考量疫情關係，獎牌和獎盃都放在講台上讓選手自取，不透過雙手傳遞。記者陳俊智／攝影
桃園市表揚東奧代表選手頒獎儀式相當特別，考量疫情關係，獎牌和獎盃都放在講台上讓選手自取，不透過雙手傳遞。記者陳俊智／攝影

李智凱 跆拳道 魏均珩

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