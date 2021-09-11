拔河／中華女將今晚出征西班牙 力拼明年世運會門票

中華女子拔河代表隊今晚搭機前往西班牙，參加2021世界室外拔河錦標賽，這也是明年美國世界運動會前哨戰，拔河協會秘書長卓耀鵬強調，目標是取得明年世運會參賽門票。

2021世界室外拔河錦標賽將於9月15日起，在西班牙的畢爾包登場，排名前5的隊伍，將可取得明年10月在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行的世界運動會拔河賽資格。

今年受COVI-19（2019冠狀病毒疾病）影響，台灣僅派出女子540公斤量級共12名選手、4名隊職員參加，而過去2屆台灣都是這個量級的世界冠軍。

由於拔河世錦賽預賽採小組循環，今年包含台灣在內，光是女子540公斤量級就有10隊參賽，卓耀鵬也分析，近年包括巴斯克、瑞士與荷蘭進步神速，預料都將是台灣勁敵。

明年世運會有別以往，將從過往的室內移至室外舉辦，而台灣則早在4年前就開始佈局、準備，卓耀鵬說：「我們在世運會已寫下史無前例的4連霸，所以這次世錦賽能否蟬聯后冠倒是其次，最重要的還是先取得世運會資格。」

為讓隊員們安心出賽，拔河協會副秘書長楊雅婷表示，隊員們都已接種完2劑疫苗，協會並替選手們準備了隔離衣、護目鏡、酒精與每人近百片的口罩，且為避免口罩規格不符，也特別替大家準備N98的立體型口罩，並讓隊員提前出發前往西班牙調整時差，盼能以最佳狀態出賽。