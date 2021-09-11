快訊

不斷更新／台東縣宣布12日停班停課 璨樹來襲全台停班課看這裡

拔河／中華女將今晚出征西班牙 力拼明年世運會門票

中央社 / 台北11日電
2021世界室外拔河錦標賽15日起將在西班牙畢爾包登場，中華女子代表隊11日晚間搭機前往參賽，目標是取得2022年世運會參賽門票。 （中華民國拔河運動協會提供）中央社
2021世界室外拔河錦標賽15日起將在西班牙畢爾包登場，中華女子代表隊11日晚間搭機前往參賽，目標是取得2022年世運會參賽門票。 （中華民國拔河運動協會提供）中央社

中華女子拔河代表隊今晚搭機前往西班牙，參加2021世界室外拔河錦標賽，這也是明年美國世界運動會前哨戰，拔河協會秘書長卓耀鵬強調，目標是取得明年世運會參賽門票。

2021世界室外拔河錦標賽將於9月15日起，在西班牙的畢爾包登場，排名前5的隊伍，將可取得明年10月在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行的世界運動會拔河賽資格。

今年受COVI-19（2019冠狀病毒疾病）影響，台灣僅派出女子540公斤量級共12名選手、4名隊職員參加，而過去2屆台灣都是這個量級的世界冠軍。

由於拔河世錦賽預賽採小組循環，今年包含台灣在內，光是女子540公斤量級就有10隊參賽，卓耀鵬也分析，近年包括巴斯克、瑞士與荷蘭進步神速，預料都將是台灣勁敵。

明年世運會有別以往，將從過往的室內移至室外舉辦，而台灣則早在4年前就開始佈局、準備，卓耀鵬說：「我們在世運會已寫下史無前例的4連霸，所以這次世錦賽能否蟬聯后冠倒是其次，最重要的還是先取得世運會資格。」

為讓隊員們安心出賽，拔河協會副秘書長楊雅婷表示，隊員們都已接種完2劑疫苗，協會並替選手們準備了隔離衣、護目鏡、酒精與每人近百片的口罩，且為避免口罩規格不符，也特別替大家準備N98的立體型口罩，並讓隊員提前出發前往西班牙調整時差，盼能以最佳狀態出賽。

世錦賽

延伸閱讀

NBA／湖人送小加索到灰熊 傳買斷後返西班牙陪伴家人

因應Delta入侵 立委號召民間捐3萬片立體口罩給弱勢生

西班牙野火約900人撤離家園 強風增加滅火難度

幼兒口罩15分鐘全濕！ 師曝無奈狀況：只能默許「無罩上課」

相關新聞

桌球／大陸「未來之星」求教反手絕技 釣出小林同學神回覆

「小林同學」林昀儒在今年東京奧運表現亮眼，吸引了不少球迷粉絲關注，反手擰、側身搶攻，加上越來越具有變化性的發球，都是林昀儒的絕招，連被譽為中國國家隊新星的21歲小將王楚欽都在微博問林昀儒「教教我怎麼才能擰成你那樣？」，引來林昀儒的搞笑神回覆。

柔道／楊勇緯回屏東獅子鄉 族人疾呼「留在屏東」

在東京奧運奪下柔道銀牌的楊勇緯，今天下午與家人返回屏東獅子鄉南世村分享經驗，族人疾呼「勇緯留在屏東！

足球／梅西超越傳奇球星比利 榮登南美進球王

梅西在世界杯資格賽上演「帽子戲法」，率阿根廷3：0擊敗玻利維亞，也讓他累積79個國際賽進球，超越傳奇球星比利，成為南美洲的國家隊進球王。 路透報導，梅西（Lionel Messi）在阿根廷布宜諾

拔河／中華女將今晚出征西班牙 力拼明年世運會門票

中華女子拔河代表隊今晚搭機前往西班牙，參加2021世界室外拔河錦標賽，這也是明年美國世界運動會前哨戰，拔河協會秘書長卓耀...

體操／桃園加碼東奧獎金 李智凱：先幫爸媽分擔家計

桃園市8名體育選手拚戰東京奧運，體操選手李智凱、射箭選手魏均珩替我國拿下銀牌殊榮，其他6人的運動精神也相當勵志。市長鄭文...

男排／亞錦賽12日開打 台灣隊首戰哈薩克

2021亞洲男子排球錦標賽將在明天於日本千葉開打，台灣隊首戰出戰哈薩克，排球協會秘書長章金榮表示，受COVID-19疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。