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全運會／輕艇好手張筑涵累積9金 盧秀燕親頒激勵金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中市市長盧秀燕（左二）親自頒發激勵金給輕艇好手張筑涵（右二）。圖／台中市運動局提供
台中市市長盧秀燕（左二）親自頒發激勵金給輕艇好手張筑涵（右二）。圖／台中市運動局提供

110年全國運動會輕艇賽事日前落幕，台中市輕艇隊勇奪5金、8銀、2銅，其中我國首位參加奧運輕艇賽事的國手張筑涵，摘下女子傳統舟艇500公尺、靜水障礙單人愛斯基摩艇金牌及輕艇競速單人愛斯基摩艇200公尺、500公尺四人愛斯基摩艇、傳統舟艇200公尺銀牌，個人在歷屆全運會已累積拿下9金、7銀、4銅，戰績輝煌，台中市長盧秀燕也於10日頒發激勵金恭賀。

台中市運動局長李昱叡表示，今年受新冠肺炎疫情影響，台中代表隊選手中斷練習，體力和技能需在賽前重新調整適應，輕艇選手們在日月潭移地集訓下，創下佳績，特別是我國輕艇好手張筑涵已代表台中參加7屆全國運動會，除108年因參加2019世錦賽未參賽外，幾乎無役不與且戰績卓著。

台中市運動局說明，張筑涵是我國推動輕艇運動以來首位代表國家出征奧運的選手，更是台中市培育的優秀運動人才，國際賽表現非常優異，包括榮獲2014年亞運銀牌、2018年亞運銅牌、2019年世錦賽取得奧運門票等，經驗豐富，感謝一路辛勞栽培筑涵的家長與教練，期盼她未來再接再厲，再創生涯巔峰。

台中市運動局表示，市長盧秀燕上任後非常重視並積極推動基層運動發展，除持續優化運動環境外，也與台中市體育總會各單項委員會等運動團體共同合作，每年辦理運動i台灣、市長盃、議長盃等賽事及選手訓練，並爭取全國性活動到台中舉辦。

110年全國運動會還有許多精采賽事，台中奧運好手如田徑陳傑、游泳王星皓、自由車馮俊凱、柔道林真豪與楊勇緯、舉重謝昀庭等人均將出賽。

張筑涵 世錦賽 亞運

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