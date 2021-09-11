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柔道／楊勇緯回屏東獅子鄉 族人疾呼「留在屏東」

中央社 / 屏東縣11日電
在東京奧運勇奪柔道銀牌的「柔道男神」楊勇緯（右）11日與家人返回屏東縣獅子鄉南世村分享經驗，楊勇緯並獲鄉長周英傑（左）致贈勇士之刀。 （莊瑞雄服務處提供）中央社
在東京奧運勇奪柔道銀牌的「柔道男神」楊勇緯（右）11日與家人返回屏東縣獅子鄉南世村分享經驗，楊勇緯並獲鄉長周英傑（左）致贈勇士之刀。 （莊瑞雄服務處提供）中央社

東京奧運奪下柔道銀牌的楊勇緯，今天下午與家人返回屏東獅子鄉南世村分享經驗，族人疾呼「勇緯留在屏東！」

這場分享會在南世村的綜合運動場舉行，楊勇緯與父母、兄弟一家5人全都回鄉，這是楊勇緯奪奧運銀牌後第一次回鄉，楊勇緯南世村的家族全都到場分享榮耀，全場約200多人參加。

分享會由獅子鄉鄉長周英傑主持，周英傑送楊勇緯一把勇士刀，立委伍麗華、莊瑞雄親自到場致贈禮物，立委周春米派助理到場，周英傑期盼楊勇緯留在屏東傳承更多奧運選手。

楊勇緯鼓勵在場的學生們，立定了目標就要一直走下去，他從小就立定目標要在柔道上發展，目標堅定，他也提到，比賽一定會輸，輸了要調整心情，調整心態很重要。

楊勇緯的回鄉讓族人相當興奮，族人們喊著「勇緯留在屏東」。

在2020東京奧運勇奪柔道銀牌的楊勇緯（左4）11日與家人返回屏東縣獅子鄉南世村，民進黨籍立委伍麗華（右）、莊瑞雄（右3）等人也現身祝賀。ㄌ （莊瑞雄服務處提供）中央社
在2020東京奧運勇奪柔道銀牌的楊勇緯（左4）11日與家人返回屏東縣獅子鄉南世村，民進黨籍立委伍麗華（右）、莊瑞雄（右3）等人也現身祝賀。ㄌ （莊瑞雄服務處提供）中央社

東京奧運 屏東 柔道

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