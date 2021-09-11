男排／亞錦賽12日開打 台灣隊首戰哈薩克

2021亞洲男子排球錦標賽將在明天於日本千葉開打，台灣隊首戰出戰哈薩克，排球協會秘書長章金榮表示，受COVID-19疫情影響，今年集訓時間大幅縮水，但仍以8強為首要目標。

今年亞洲男子排球錦標賽參賽國之一的斯里蘭卡，因有選手確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），整隊臨時退出改由烏茲別克頂替，仍維持16隊參賽規模。

小組賽共分4組循環，各組排名前2的隊伍，將可晉級8強，台灣隊則與南韓、哈薩克與沙烏地阿拉伯分在D組，明天首戰也將全力搶勝。

章金榮表示，目前日本疫情仍嚴峻，不過這次男排亞錦賽完全比照「奧運模式」辦理，所有參賽選手入境雖不需隔離，但得團進團出、不得單獨外出，且每天都要進行唾液PCR篩檢，而台灣隊已在9月8日搭機前往日本。

台灣隊男排上屆亞錦賽名列第5，章金榮說，今年受疫情衝擊，3級警戒期間不少選手無法進入國訓中心，加上又卡到全國運動會資格賽，導致集訓只有1個月，戰力整合不易，但他強調：「目標還是希望能晉級8強。」

相較於男排明天開打，今年女排亞錦賽則已確定取消，章金榮透露，由於女排亞錦賽各國參賽意願不高，就算比賽一度有意延後至9月底開打，參賽隊伍仍只有4隊，在報名不足6隊的前提下，已宣布今年比賽停辦。