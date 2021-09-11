陸桌球國家隊「未來之星」求學反手絕技 釣出小林同學神回覆

「小林同學」林昀儒在今年東京奧運表現亮眼，吸引了不少球迷粉絲關注，反手擰、側身搶攻，加上越來越具有變化性的發球，都是林昀儒的絕招，連被譽為中國國家隊新星的21歲小將王楚欽都在微博問林昀儒「教教我怎麼才能擰成你那樣？」，引來林昀儒的搞笑神回覆。

王楚欽在微博發了一段影片，並且tag了林昀儒，問道「教教我怎麼才能擰成你那樣？」，結果馬上釣出了林昀儒的神回覆，他搞笑的回應「首先你得先擁有一支林昀儒super zlc」，不但推銷自己的球拍，還附上了柴犬迷因表情符號。王楚欽也繼續回應「這一看有股份啊哈哈，問你技術你給我推銷」。

王楚欽問林昀儒「怎麼才能擰成你那樣？」，結果釣出林昀儒的一句神回覆。 圖／王楚欽微博

網友看了也笑翻，「小小林趁機打廣告哈哈哈哈哈」、「你倆怪可愛的」、「機智小林」、「小小林，你很會欸」、「這個代言人很合格啊」、「可愛可愛，兩個小朋友都要加油加油」、「小林同學快送大頭同學一個」。

王楚欽出生於2000年5月11日，目前年僅21歲，為中國男子乒乓球運動員，他曾在2019年瑞典公開賽奪下男單冠軍，被北京青年榜樣·時代楷模評比為「青少年體育之星」。