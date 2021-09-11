從德國奧運金牌工廠波茨坦 看台灣運動文化之諤諤之言

王振烽博士熱愛運動、致力運動文化建置、總是樂於分享。照片由振烽提供

2013年修訂的國民體育法，訂9月9日為國民體育日，這天，火星適合來聽一位自認「被教育與運動傷害耽擱的潛力型運動員」的故事，他是旅居德國波茨坦的全球台灣醫衛總會副會長王振烽博士。

在講他致力體育改革與運動文化之前，先說我和他之間奇妙的緣份。我從小討厭每一種運動，和熱愛運動、體育科班出身的振烽，看似不可能在運動相關場域認識，但就這麼巧，1992年11月，我們分別受到當時田徑協會理事長紀政紀姐的邀請，成為第一屆台北國際國道馬拉松志工，而在那一星期接待國外選手之後，整整28年，我們不曾聯絡過、可以說是音訊全無。

說來是因為疫情吧，竟然在線上重逢。許許多多會議因為疫情改為視訊，媒體工作讓我從早到晚習慣性關注各種大大小小的新聞。 2020年4月，我在一個線上論壇看到他的名字和照片，覺得應該是同一人，好奇在FB搜尋，並且私訊詢問，想要看看自己對人的記憶力。

「我們是不是1992年國際國道馬拉松比賽時，都擔任接待員，有數面之緣？」「如果您忘記了也沒關係，就先跟您說抱歉打擾了。」」

振烽並沒有貴人多忘事，竟然記得，而且記得我當年一心想到美國之音工作，覺得28年後網上遇到，很有意思。

但是這一年多來我們也極少聯絡，直到東奧之後看到他發長文，寫運動文化，認為不應該用錢堆出「化肥式」的運動金牌，而應該以「有機式」的社會文化底蘊為長程目標，有遠見的規畫，這才是執政者的良心。

同樣那段期間，振烽也說自己在德國巧遇奧運八金選手、而他的鄰居則是奧運三金。

這些聽來神奇的事，讓我想到自己的Podcast播客小火鍋，可以找他當來賓。就這樣，29年之後，我們有機會透過zoom遠距聊聊天。

從運動經驗和運動專業相關背景，振烽對運動文化的肺腑之言，正是知識份子的典範，諤諤之士諍言擲地有聲，他卻說自己如唐吉軻德大戰風車。

振烽的運動經驗：

7歲開始練腳力，跨嘉義市掃街漫遊（掃帚腳！）；

10歲接觸田徑短跑；13歲練競走；

17歲代表學校參加全國巧固球比賽及全國田徑賽（110m高欄、受傷）；

22歲贏得國立體育學院全校羽球雙打冠軍；24歲擔任業餘游泳教練；

32歲在美國喬治亞州立大學擔任網球及體適能教師；

33歲取得美國 NAUI 潛水執照；

45歲獨自一人以10天 867NT（+遇凡娜比颱風），完成自行車環 台行程；

7次全馬；1次超馬；6次鐵人三項完賽；30+HashRun；

現在經常從事游泳、自行車、登山車、越野滑雪、高山滑雪等運動。

被教育與運動傷害耽擱的潛力型運動員、全球台灣醫衛總會副會長王振烽。照片由振烽提供

振烽的運動相關專業背景：

1993年教育部公費赴美學訓練科學之前，在左訓&北訓(國家)訓練中心運動科研究工作四年；

2009年高雄世界運動會籌委會(KOC)，自美返台擔任運動總監；

帶考察團考察2008年北京奧運、2010年 因工作參加溫哥華冬奧；

德國波茨坦大學運動醫學博士；

2013-14年國際奧會運動醫學研究計畫獎助獲獎人；

2014-16年德台奧運選手運動傷害風險因素分析研究，研究期間及之後，榮獲三項國際運動醫學首獎。

不曉得有沒有人和我一樣，覺得運動就是體育、體育就是運動？例如我討厭運動討厭上體育課，是同一件事吧？振烽說，不不不，不同！

對於台灣在東京奧運拿下 2金4銀6銅總共12面獎牌，寫下史上最好的紀錄。振烽怎麼看呢？他說，每一枚獎牌都意味著這一位運動員長期的付出與準備，以及對每一刻的努力和堅持！但是除了努力與準備之外，贏得任何獎牌也有不容否認的「運氣」因素，「只是運氣與成功，比較會照顧準備充分的選手！」他的觀點是，如果少一些來自政治和教育的系統性限制和干擾，多一些社會面的建置，讓運動文化永續深入生活層面，台灣將來還會更好。

前面提到的有機式和化肥式，以及德國的運動文化，如何成為生活中自然而然的一部分，或是有運動天份的孩子，如何無後顧之憂走上專業之路？振烽分享了德國的經驗，真的值得台灣借鏡。

還有，和奧運八金選手費雪的相識與巧遇，以及費雪跨六屆奧運贏得八面金牌的運動生涯，振烽如數家珍，也介紹費雪的書，講述在短短九個月內再次回到比賽，克服不可能的困境，最終贏得第八金的激勵故事。我和振烽甚至討論起想要邀請費雪訪台或者以線上型式分享，讓更多台灣的人認識費雪。

也是透過和振烽的專業聊天，我才知道他旅居十多年的德國波茨坦，不是只有在1945年簽署波茨坦宣言，這個城市也是德的國奧運金牌工廠，目前為止得過59面金牌。

收聽完整的訪談內容，可以點這張照片

或是這張

關於1992年國道馬志工，可以看這篇

和振烽聊過之後，有點懂了運動和體育的不同，但偶而還是覺得說，「我從小討厭運動，討厭上體育課」，這句話邏輯蠻順的呀！不過邏輯是一回事，事實又是另一回事。現在，我喜歡跑步，享受跑步的汗水，難道這也是緣自1992年的那次志工經驗、只是很多年之後我才突然想要跑步？不重要，跑就是了。