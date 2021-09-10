高球／破紀錄7次延長加賽 建大輪胎盃洪玉霖奪冠

台灣女子職業高爾夫巡迴賽建大輪胎盃，今天經歷破紀錄的7次延長加賽之後，由紐西蘭籍的洪玉霖推進關鍵的21呎長推，終於險勝陳萱，贏得職業生涯首勝和55萬元冠軍獎金。

洪玉霖最後一輪出發時落後兩桿，但她打出68（－2）桿，三輪總計207桿一度暫居領先，直到最後3洞陳萱連續抓下3鳥， 才追上洪玉霖並列第一。

兩人重回第18洞進行延長賽，歷經前3次打平，更換球洞位置後又3度打平，直到第7次加賽改到第17洞進行，最終洪玉霖長推進洞抓下關鍵小鳥，兩人花了兩個多小時才確定冠軍盃落入洪玉霖手裡。

建大工業董事長楊啟仁在頒獎典禮上表示，原本以為今年冠軍盃可以留在台灣，看到參賽名單有一位紐西蘭選手，當時心裡想著至少99%會留在台灣，沒想到最後還是1%的部分發生了。

賽後洪玉霖說表示，這是她轉職業之後第一次贏得冠軍，這一路走來有好幾次想要放棄高爾夫，這一勝給她很大的鼓勵，有繼續努力的動力，不過她坦言第一勝的感覺跟先前自己想像的不太一樣，感覺並沒有打得很好，還有很多需要加強的地方。

陳萱多辛苦了兩個小時，最後獲得亞軍，這是她歷來參加建大輪胎盃最好的成績，業餘選手廖信淳則以兩桿之差的209桿排名第三，獲得了業餘第一名。