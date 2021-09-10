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街舞界台灣之光 陳柏均獲總統文化獎青年創意獎

中央社 / 台北10日電
文總10日公布第11屆總統文化獎得獎名單，HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均獲青年創意獎。（文總提供）
文總10日公布第11屆總統文化獎得獎名單，HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均獲青年創意獎。（文總提供）

跳過八家將、混過堂口，陳柏均靠霹靂舞救贖人生，天生喜歡武術、格鬥的他，把傳統武術融入舞蹈風格，讓他成為霹靂舞界的台灣之光，現在他甚至還擁有格鬥選手這個全新身分。

來自宜蘭的霹靂舞前世界冠軍陳柏均，是今年總統文化獎青年創意獎得主，身為台灣霹靂舞界先驅的他，在接觸跳舞前，其實更喜歡李小龍與漫畫七龍珠的熱血格鬥。

問到接觸跳舞的契機，陳柏均笑說，是受到當年紅遍台灣的少年團體L.A. Boyz影響，當時只有10、11歲的他，一邊學跳街舞，也跟著玩滑板，由於年紀太輕，導致他在練習時經常被大哥哥們欺負，也讓他明白，唯有強大才不會被人欺負。

陳柏均上國中開始跟著大哥混，打架鬧事、進出警局都成了他日常生活，直到高中後，他加入了和平高中勁舞社，生活找到重心，才扭轉他的人生。

重燃舞蹈熱情後，陳柏均把時間都用在練舞上，逐漸遠離過去的圈子，但家人卻不喜歡他跳舞，「以前為了練頭轉，我的包包上都會掛著頭轉帽，有次被父親看到，他拿起帽子就往我身上來，等我醒來就已躺在醫院」。

就算家人不支持，陳柏均依舊執著走在這條艱難的道路上，2006年他第一次代表台灣參加霹靂舞界最大盛事BOTY（Battle Of The Year）就榮獲全球第9，也在國際上嶄露頭角，2011年他代表台北體院再次出征拿下世界第3，順利打響名號。

2016年陳柏均以團長身分帶隊前往中國上海BIS世界大賽，總算拿到世界冠軍，在霹靂舞確定成為2024巴黎奧運的比賽項目，他也成為WDSF世界舞蹈總會霹靂舞的國際裁判與顧問，多年來的努力終於得到回報。

陳柏均表示，霹靂舞成為奧運比賽項目固然令他欣喜，目前39歲的他也知道，自己已無法以舞者身分登上奧運這個舞台，但他很願意分享自己的所學與經驗，幫助更多台灣年輕的優秀舞者去追逐奧運這個目標。

特別的是，陳柏均天生就對武術、格鬥充滿濃厚興趣，他學過7年的傳統武術，因此也把武術與嘻哈街舞巧妙融合，成了他獨一無二的招牌。

陳柏均開玩笑說，他自己的脾氣不好，小時候也愛打架，為讓情緒宣洩有出口，2年前他開始學習泰拳、柔術與格鬥技，去年底轉戰格鬥擂台，意外找到另一片天，算是另類的「斜槓人生」。

對於這次獲頒總統文化獎，陳柏均說：「這對我來說是很大肯定，這一路走來很辛苦，練舞得偷偷摸摸，雖然參與街舞的人很多，卻始終不是社會主流。」

如今獲獎後他除了開心，更希望帶給台灣更多年輕人正面能量：「只要始終保持強大的信念，信念可以幫助你完成很多不可思議的夢想。」

霹靂舞 世界大賽

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