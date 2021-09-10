足球／荷蘭名教希丁克宣布退休 2002年世足賽曾帶韓國晉4強

曾執教多支國家隊和俱樂部隊的荷蘭知名教練希丁克宣布，展開自己的退休生活。2002年世足賽，藉由他擔任教頭帶領下，讓韓國隊踢進四強，最後獲得第四名，寫下亞洲國家在世足賽最佳紀錄，這項紀錄無人項背，為世人所津津樂道的事蹟。

希丁克11月即將年滿75歲，他1982年就開始了執教生涯，最後的職務是擔任庫拉索國家隊教練。他曾執教職業球隊有包括荷甲、西甲、俄羅斯、土耳其聯賽等，除了執教過西甲豪門皇馬隊之外，最著名是1988年帶領荷甲埃因霍溫奪下歐冠。

希丁克執教過國家隊括荷蘭、韓國、澳大利亞、俄羅斯、土耳其、中國青年隊及庫拉索。擔任庫拉索教頭期間，目標是將庫拉索帶入世界盃，但因疫情因素，最終未能帶隊打入中北美和加勒比區的8強賽。

在他所執教過的國家隊，雖未曾拿過冠軍，但1998年帶領荷蘭進入世界盃4強，2002年又帶韓國進世界盃4強。2008年他帶領俄羅斯打入了歐洲盃4強，均是著名戰績。

2007年希丁克獲得了荷蘭足協頒發的終身成就獎。