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足球／梅西超越傳奇球星比利 榮登國際賽南美進球王

中央社 / 9日綜合外電報導
梅西率阿根廷擊敗玻利維亞，也讓他累積79個國際賽進球，超越傳奇球星比利，成為南美洲的國家隊進球王。 路透社
梅西率阿根廷擊敗玻利維亞，也讓他累積79個國際賽進球，超越傳奇球星比利，成為南美洲的國家隊進球王。 路透社

梅西今天在世界盃資格賽上演「帽子戲法」，率阿根廷3比0擊敗玻利維亞，也讓他累積79個國際賽進球，超越傳奇球星比利，成為南美洲的國家隊進球王。

路透社報導，梅西（Lionel Messi）在阿根廷布宜諾斯艾利斯進行的這場比賽，於第14分鐘擺脫數人防守，在大禁區外起腳射門得手，讓阿根廷1比0領先。

下半場的一波進攻，梅西和馬丁尼茲（LautaroMartinez）幾次交互短傳突破對方防守，梅西晃倒對手後，於比賽第64分鐘在小禁區攻破對方球門，將領先擴大到2比0。

比賽第88分鐘，隊友一次遠射被檔下，梅西趁對方門將撲倒在地時，機警將彈出的球補進，演出單場獨進3球的「帽子戲法」，也讓阿根廷最終3比0擊敗玻利維亞。

這是梅西生涯第7次在國際賽上演「帽子戲法」，而接連踢進個人在國際賽的第77、第78、第79個進球，讓他以兩球超越比利（Pele），成為在國家隊進球最多的南美洲球員。

梅西說：「我曾非常焦慮，而我是真的很盼望這份殊榮，我等待這一刻已久，我追尋著、夢想著，在等了這麼長的時間後，這真是特別的一刻。」

梅西

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