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澳洲男子打破平板撐世界紀錄 撐出 9 小時 30 分驚人數字！

運動筆記 / 李吳菊

圖／取自guinnessworldrecords

跑者們平常一定會做到棒式平板來訓練全身核心，有些人能夠撐上３分鐘，而弱弱如我可能１分鐘就已經是極限中的極限了，但你有想過如果撐上好幾個小時會是什麼情況嗎？那肯定會變成時間大師啊！

圖/Ian 製圖

而在 8 月份時，來自澳大利亞一名男子 Daniel Scali 以 9 小時 30 分 1 秒的時間打破平板支撐姿勢最長的男子世界紀錄，原紀錄是由 62 歲前海軍陸戰隊員 George Hood 所創下的 8 小時 15 分 15 秒。這樣驚人的成績，也讓我跪在電腦前。

這不是幾分鐘、幾十分鐘、而是幾個小時啊⋯⋯你能想像你今天上班，隔壁同事平板撐到下班嗎？（想到就怕🙀）而在這項記錄背後，其實也是相當不容易，因 Scali 患有 CRPS （複雜區域性疼痛綜合症），為了要創造這項看似不可能的紀錄，他在左手臂受影響的區域配戴了一條壓縮帶，用來緩解他的不適。

＊CRPS（複雜區域性疼痛綜合症）:CRPS 分有一型、二型，一是屬於繼發性、二是神經線受傷誘發導致。目前仍沒有找到真正引起 CRPS 的原因。他的症狀是當病人弄傷身體某少部分時，而上肢都會感受到放射式的痛楚。

Scali 向 Guinness 談到個症狀，他說：「當年我 12 歲的時候，我從蹦床上摔了下來，導致我的左臂嚴重骨折。從此我患有了這種叫做 CRPS 的疾病。」也因此讓他藉由平板撐來對抗 CRPS ，來控制他的疼痛耐受性。

圖／取自guinnessworldrecords

「這個症狀會讓大腦向我的左手臂發送錯誤的訊息，所以任何的東西，都會讓我感到疼痛，比如柔軟的觸感、運動、風、水。」

最終，他成功做到了！他希望透過這段經歷來激勵其他經歷任何痛苦的人們，能夠持續的追求他們的目標。他說：「我想向人們證明，無論你經歷過什麼樣的情況，無論你有什麼樣的痛苦與障礙，假如你全心全意的相信你能做到，那麼你就能夠實現它。」

圖／取自guinnessworldrecords

觀看他挑戰影片👇

責任編輯：Ian

新聞來源：guinnessworldrecords

圖片來源：guinnessworldrecords

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