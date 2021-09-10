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足球／FIFA每2年舉辦世界盃提案 在歐洲踢到鐵板

中央社 / 巴黎9日綜合外電報導
歐洲反對國際足球總會（FIFA）每2年舉辦世界盃足球賽的提案。圖為俄羅斯世足賽。 圖／擷取自FIFA官網
歐洲反對國際足球總會（FIFA）每2年舉辦世界盃足球賽的提案。圖為俄羅斯世足賽。 圖／擷取自FIFA官網

代表歐洲職業足球賽的組織歐洲聯賽（European Leagues）今天表示，歐洲反對國際足球總會（FIFA）每2年舉辦世界盃足球賽的提案。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）8日表示，這項廣泛性變革將去除「太多無意義的比賽」。

歐洲聯賽7日開會，其理事包括來自西班牙甲級足球聯賽（La Liga）、英格蘭足球超級聯賽（PremierLeague）、德國足球甲級聯賽（Bundesliga）、法國足球甲級聯賽（Ligue 1）、義大利甲級足球聯賽（SerieA）的成員。

歐洲聯賽在聲明中表示：「在這種情況下，本聯賽堅定一致反對每2年舉辦世界盃的任何提案。」

「本聯賽將和其他利益關係人合作，防止足球治理組織做出片面決定，而對本土足球賽造成傷害，本土足球賽不但是我們足球產業的根基，對歐洲和世界（足球）球會、球員和球迷來說至關重要。」

歐洲足球總會（UEFA）主席施費連（AleksanderCeferin）本週稍早警告，每2年而不是每4年舉行，將會「稀釋」世界盃。

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