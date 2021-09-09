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跆拳道／金牌看後輩 陳詩欣盼羅嘉翎成巨星

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
奧運都有奪牌紀錄的陳詩欣（左）和羅嘉翎今天相見歡。記者曾思儒／攝影
奧運都有奪牌紀錄的陳詩欣（左）和羅嘉翎今天相見歡。記者曾思儒／攝影

雅典奧運踢下中華代表團隊史第一面奧運金牌的陳詩欣，選手退役後往基層發展，今年東京奧運踢下跆拳道57公斤級銅牌的羅嘉翎就曾是她指導選手，兩人今天在東奧奪牌分享會「合體」，陳詩欣直率說出對昔日子弟兵的期待，她說：「嘉翎從鄰家女孩變奧運明星了，希望她能變奧運巨星。」

羅嘉翎2018年世青少賽踢金，陳詩欣就是當時國家隊教練，當時還是現在「國民女友」的臨場教練；陳詩欣眼中的羅嘉翎具備許多成功運動員特質，像是訓練投入，十分刻苦耐勞，「她不一定比別人聰明，但不會隨便喊累。」

中華跆拳道隊曾是代表團奧運「獎牌庫」，雅典奧運更風光帶回2金，但近年表現不如以往，里約奧運更中斷奪牌紀錄，直到東京奧運才由羅嘉翎再站頒獎台，陳詩欣也盼183公分的「國民女友」能成為新一代指標人物。

「希望現在年輕選手可以向她看齊，她堅持住，犧牲很多玩樂時間，執著初衷，這是對跆拳道圈很正面的鼓勵。」陳詩欣形容，19歲的羅嘉翎現在已經是體育明星，盼她持續精進，2024年巴黎奧運帶回金牌，從「明星」變「巨星」。

年紀輕輕的羅嘉翎很有想法，除了受邀為中職開球、接下服裝代言，最近還開始拍影片分享日常生活，呈現道場外的另一面。

奧運都有奪牌紀錄的陳詩欣（左）和羅嘉翎今天相見歡。記者曾思儒／攝影
奧運都有奪牌紀錄的陳詩欣（左）和羅嘉翎今天相見歡。記者曾思儒／攝影

羅嘉翎 跆拳道

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