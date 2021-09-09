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全運會選手脫口罩合影被指違規 新北：僅3到5秒

中央社 / 新北9日電
全運會選手頒獎。 圖／取自「110年全國運動會在新北」臉書
全運會選手頒獎。 圖／取自「110年全國運動會在新北」臉書

針對前台中市新聞局長卓冠廷質疑，全運會選手合影未戴口罩卻稱採「東奧模式」是在拗。新北市體育處今天說，防疫採最高規格，僅合照時脫口罩3到5秒，會立刻提醒戴回。

卓冠廷今天在臉書（Facebook）貼文表示，他接到投訴，新北市政府暌違18年再度主辦110年全國運動會，選手合照時卻被要求脫口罩，公然違反2級警戒防疫規定，讓人傻眼；隨後他更新貼文質疑，「侯友宜市府還在凹，要選手脫口罩擠一起拍照叫東京奧運模式？！」

新北市政府體育處長洪玉玲傍晚接受中央社記者電訪時表示，東奧模式精神是希望讓努力許久終於獲得好成績的選手，可以脫口罩留影紀念，其他則需全程配戴口罩。

洪玉玲說，僅合照時3到5秒可脫下口罩，一旁工作人員會提醒要立刻戴回，而頒獎也比照東奧，捨棄由嘉賓替選手戴上獎牌的傳統，選手須自取獎牌跟紀念牌，以減少人與人的接觸。

體育處表示，防疫計畫已在6月30日函報教育部，有關賽會規模、停辦或延期，將與教育部依中央流行疫情指揮中心最新指引因應。

口罩 體育

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