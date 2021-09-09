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自由車／不受疫情影響 台灣盃國際電競賽線上開騎

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台灣盃國際自由車電競爭霸賽將於10月舉行全球線上海選。記者劉肇育／攝影
台灣盃國際自由車電競爭霸賽將於10月舉行全球線上海選。記者劉肇育／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，我國在取消多項國際賽事後，中華民國自由車協會在今天宣布將規畫籌辦首屆「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，總獎金高達100萬元，除了將於10月1日進行全球雲端線上海選外，也希望在疫情趨緩後，於11月26日在台北體育館舉行雲端線下實體決賽，並邀請前11名選手來台爭霸。

在新冠肺炎疫情持續延燒的情況下，讓電子競技熱潮直線上升，成為唯一不受影響的運動賽事，而國際自由車總會（UCI）、環法自行車大賽（Tour de France）、甚至奧林匹克運動會（Olympic Games）從去年開始陸續舉辦了比擬實體賽事的線上自由車電競賽，讓身處世界各地的選手及車迷，不用出門就可以進行最高殿堂等級的運動賽事。

而中華民國自由車協會也不落人後，將推出亞洲首場國際自由車電競賽，經向UCI報備，成為亞洲自由車電競賽的先驅，自由車協會秘書長李開志表示，「這活動是採取線上、虛擬模擬路線進行，這次採納的是環台賽台北市站的路線，從北市府跑到景福門回來，可以身歷其境的模擬訓練，為了把活動推廣，我們會在高雄鳳甲國中辦一場全國電競比賽，會從裡面選出中華隊，預計在10月進行全球線上競賽海選，優勝選手再做線上決賽。」

這次賽事分成男子菁英組、男子青年組、男子青少年組及女子公開組等4組進行，10月1日至14日的全球線上海選開放全球車手參賽，不受競賽成績的門檻限制，讓更多的國際菁英選手及國內自由車好手，不用出門就可以體驗環台賽的路線、飽覽國內美景，也是最好的賽前國際宣傳，而線上預賽取得男子菁英組前5名，及男子青年組、男子青少年組及女子公開組前2名的選手，將獲得來臺參加11月26日現場決賽的免費國際機票及食宿招待。

體育署表示，因本次賽事分為線上預賽及實體決選2階段，10月舉行的全球線上預賽不受疫情影響，至於11月的實體決賽，預定邀請10多位外籍選手來台參賽部分，體育署已請自由車協會，依政府防疫優先原則，隨時關注中央流行疫情指揮中心最新訊息，滾動修正後續規劃。

自由車 環台賽 中華隊

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