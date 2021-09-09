高球／刷新最低桿紀錄 張瑄屏建大輪胎盃竄上領先

職業女將張瑄屏今天在建大輪胎盃第二輪狂獵1鷹、8鳥，且沒有出現任何柏忌，以62（-10）桿刷新建大輪胎盃賽史單輪最低桿紀錄，兩輪合計137（-7）桿也竄上領先，明天將全力爭奪冠軍。

張瑄屏首輪成績是75（+3）桿，第二輪她原本設定目標是打5個博蒂，沒想到今天才打完10洞就「達標」，讓她開心呼：「今天是我的日子！」她也分享說，除了自己打得好，今天幸運女神也很幫忙，像最後一洞，第二桿剩90碼，她拿50度挖起桿直攻旗位，原本以為這球打得不錯會停在洞口邊，沒想到這球彈跳之後直接進洞打下老鷹。

單輪62桿除是張瑄屏個人最低桿紀錄，也創建大輪胎盃過去單輪最低桿紀錄；賽會過去最低成績是2019年第一輪由泰國選手帕琳達繳出的66桿；台豐球場過去舉辦女子賽事最低桿紀錄是盧曉晴在2012年台豐女子公開賽打出67桿，今天同步被張瑄屏刷新。

紐西蘭籍的洪玉霖第二輪差一點追上張瑄屏，但錯過第16洞和第18洞的博蒂推桿，最終以70（-2）桿完賽；她和首輪領先的業餘好手廖信淳同以兩桿之差的139桿並列第2，陳萱和陳子涵同以140桿並列第4名，明天最終輪都有機會挑戰金盃。