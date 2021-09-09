跆拳道／金牌帶出銅牌 陳詩欣、羅嘉翎師徒同台

2018年的世界青少年錦標賽，我國跆拳道小將羅嘉翎踢下55公斤級獲得金牌，成為台灣連兩屆世青少奪金的第一人，當時場邊執教的就是雅典奧運摘金的退役名將陳詩欣，師徒倆今天在活動再合體，還分享過去一段小插曲。

陳詩欣選手退役後轉任教練，2017年在東華扶輪社的支持下成立「陳詩欣跆拳道發展協會」，扶助偏鄉跆拳道運動發展並培訓基層跆拳道運動選手人才，羅嘉翎就受惠，加上2018年國際賽結緣，連結更深。

今年摘下東京奧運女子57公斤級銅牌的羅嘉翎提到，小時候就聽聞過陳詩欣的豐功偉業，加上受發展協會幫忙、國際賽合作，對這位前輩有更深認識，她說：「教練是我模仿對象，退役後我也想回饋社會。」今天兩人一起出席東奧奪牌分享會，並接受東華扶輪社捐贈儀式。

羅嘉翎出身跆拳道世家，爸爸羅文祥就是啟蒙教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，不過羅文祥提到，過去一家人在三芝，資源不比大都市，連一雙兒女都是沒地方去只好來道館，他笑說：「沒強迫他們要走這條路，但也希望有人繼承衣缽。」

羅嘉翎之後的故事，都在東奧奪牌後廣為人知，包括以19歲之齡「越級」挑戰東奧就站上頒獎台、曾經因進國訓中心不適應以淚洗面等。

被封為「國民女友」的羅嘉翎提到，個人紓壓方式是自我對話，透過獨處和自己好好交流，就是穩定情緒的很好方式；陳詩欣也走同樣路線，她笑說過去都會自我鼓勵、早起看鏡子對著自己說「妳很棒」，她說：「心理上的正能量很重要，也要去承認失敗，再勇敢站起來。」

陳詩欣提到，羅嘉翎平常訓練刻苦耐勞，十分投入，不會隨便喊累，和過去的自己有幾分神似，「我成功沒有比較快，是堅持比較久，運動員就是要不服輸、不退縮。」