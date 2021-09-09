高球／透露伍茲缺席萊德盃 美名將：他正努力回到球場

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今年2月發生嚴重車禍意外，經過這段時間休養後，身體狀況也慢慢好轉，萊德盃美國隊隊長史崔克（Steve Stricker）在今天就透露，雖然今年萊德盃確定無法看到伍茲的身影，不過他的狀況仍不斷在進步。

萊德盃將於美國時間24日開打，由美國隊出戰歐洲隊，而今年美國隊隊長將由老將史崔克擔任，歐洲隊則是由愛爾蘭名將哈靈頓（Padraig Harrington）出任。

在今天接受訪問時，史崔克也談到了伍茲的近況，他透露今年雖然伍茲不會擔任他的副手，但目前他仍積極尋求重返球場的可能性，「我和他聊了很久，他是萊德盃大家族的成員，儘管今年無法擔任副隊長，但他的身體仍逐漸在康復，並努力嘗試回到球場，事情正朝著正確的方向前進。」

伍茲在2月份的車禍中導致右腿骨折、右腳踝多處受傷，不過4月底時他也發布了一張拄著拐杖的照片，也是他最近一次對外曝光，而史崔克也表示，儘管這次伍茲無法到場，但他仍是想辦法提供美國隊協助，「他的狀況不斷在進步，不過比賽球場是個難以行走的地方，他會願意提供隊伍任何需要的協助。」