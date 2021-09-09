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李洋、王齊麟取得碩士學位 北市大成立「麟洋廳」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
2020奧運羽球男子雙打金牌得主李洋、王齊麟，以及教練陳宏麟今日回到母校台北市立大學辦理離校手續，並舉行記者會。記者潘才鉉／攝影
2020奧運羽球男子雙打金牌得主李洋、王齊麟，以及教練陳宏麟今日回到母校台北市立大學辦理離校手續，並舉行記者會。記者潘才鉉／攝影

2020奧運羽球男子雙打金牌得主李洋王齊麟，以及教練陳宏麟今日回到母校台北市立大學辦理離校手續，並舉行記者會。北市大表示，博愛校區圖書館於110年5月31日落成啟用，位於3樓的「麟洋廳」今正式掛牌命名，王齊麟表示，能用我們的名字設廳是一件很榮耀光榮的事情，希望能更精進球技。李洋也說，這是一個很大的肯定，希望之後可以把經驗技術傳承給更多運動員，打出更好的成績。

北市大表示，2004年校友陳詩欣在奧運跆拳道女子第一量級，為台灣奪下首面奧運金牌，天母校區成立一棟詩欣館，如今，北市大博愛校區圖書館於110年5月31日落成啟用，樓層總面積為8331平方尺，並設立732個座位，供讀者使用。其中，位於館內3F核心位置的「麟洋廳」，面積225平方公尺，可容納78人。

今日「麟洋廳」正式掛牌命名，北市大表示，除了榮耀兩位奧運金牌好手的成就外，也期待能藉由王齊麟與李洋兩位校友的奮戰精神與輝煌事蹟，來激發並提勉莘莘學子勇於做夢的努力與堅持。

王齊麟表示，能用我們的名字設廳是一件很榮耀光榮的事情，希望能更精進球技。李洋也說，這是一個很大的肯定，希望之後可以把經驗技術傳承給更多運動員，打出更好的成績。

外界好奇兩人拿到金牌後，訓練的心態該如何調整，李洋說，他認為最重要的是把姿態擺低，能夠重新開始訓練很開心，因為球場上才是最能放鬆做自己的地方，很慶幸人生裡有羽毛球。

王齊麟表示，希望大家可以多關注選手的運動表現，奧運金牌只是個開始，希望之後能拿出更好的成績讓大家感到驕傲。

北市大表示，三位優秀選手於107學年度考取體育學系碩士在職專班，陳宏麟同學於108學年度畢業，李洋和王齊麟同學日前已完成碩士論文及口試，此次返校即是來辦理離校手續，師長們也期許他們繼續報考111學年度博士班，持續深造，以科技及學術研究輔助，再創運動生涯巔峰。

東奧羽球金牌李洋（左起）、陳宏麟、王齊麟返校並舉辦記者會，位於圖書館3樓的「麟洋廳」今正式掛牌命名。圖／北市大提供
東奧羽球金牌李洋（左起）、陳宏麟、王齊麟返校並舉辦記者會，位於圖書館3樓的「麟洋廳」今正式掛牌命名。圖／北市大提供

李洋 王齊麟 羽球

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