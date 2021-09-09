最年輕裁判任東奧跆拳金牌戰主審 巫雨庭獲頒苗栗之光

今天9月9日是國民體育日，苗栗縣政府上午表揚縣內近期參加全國性賽事表現優異的選手，同時頒獎推動體育有功人員及團體，其中27歲的巫雨庭擔任東京奧運跆拳道57公斤級的金牌戰主審，也是最年輕的裁判，專業受到國際肯定，也贏得「苗栗之光」的美譽。

苗栗縣長徐耀昌逐一頒發獎牌表揚13位推動體育有功人員，感謝他們在基層默默付出，為苗栗培育眾多運動好手，在國內外體壇嶄露頭角，為苗栗爭光，並引領縣民享受健康運動生活，巫雨庭在會中並分享擔任東奧國際裁判的體驗。

獲表揚的13名體育推手包括通霄國小教練李秋靜、苑裡國小教師陳錦錝、談文國小主任王珮茹、縣立苑裡高中教練陳昭凱及陳柏州、福興武術國中小教練蘇韋誌及莊凱任、苗栗民俗體育委員會詹德宏、苗栗縣體育會角力柔術及 克拉術委員會林品辰、苗栗縣體育會國際標準舞委員會彭文清及羅桂英、苗栗縣慢速壘球委員會劉金昌及黃志祈。

巫雨庭是縣內跆拳道名教練巫雙貴的女兒，畢業於台北市立大學體育學系及研究所碩士，她從幼稚園就開始跟父親學跆拳，高三時並獲選為亞青盃國手，擁有跆拳5段的好身手，可惜那一年主辦的中東國家發生戰爭取消比賽，結果未能代表國家出賽。

她說，她2017年取得國際裁判資格，2年前參加東奧裁判的海選及培訓，考試不論術科、學科都是全英文，很高興能通過，今年東奧跆拳道賽共有30名國際裁判，全部金牌戰只有8場，她的資歷較淺，仍被派擔任金牌戰主審，覺得很榮幸。

苗栗縣體育選手近期參加全國性運動賽事，在棒球、壘球、滑輪溜冰、籃球、健美、扯鈴、民俗體育、跆拳道、跑步射擊運動、小鐵人3項、武術、太極拳、角力、柔道、足球、田徑、桌球、躲避球等項共獲99金36銀44銅的佳績，表現亮眼。因防疫規定，今天僅邀照南國小田徑選手郭靜芯及興華高中足球隊代表與會。