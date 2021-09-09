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國手待遇低、體協萬年秘書長陋規 時力籲修國體法2.0

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團舉行記者會。圖／時代力量立法院黨團提供
時代力量立法院黨團舉行記者會。圖／時代力量立法院黨團提供

今天是國民體育法明訂的國民體育日，時代力量立法院黨團舉行記者會指出，2017年國民體育法修法後，仍有許多問題需要改善，如全職國手每月僅3萬元待遇、體育團體的排黑條款及財務透明無法落實、萬年體協秘書長橫行，體育署

應重新提出「新國體法2.0」，讓國人延續東京奧運的動能，推動體育改革、根除弊病。

時力黨團幹事長王婉諭指出，東京奧運與帕奧中，台灣選手們大放異彩，掀起國人高度關注，但全職國手全心投入培訓，國訓中心提供待遇卻僅每月3萬元，非全職更只有1萬5500元，這樣微薄的補助在賽事結束後也可能馬上中止，讓為國家榮耀而戰的選手們陷入經濟困境。

王婉諭也提到，選手和協會鮮少簽訂雙向的書面契約，無論是培訓或出賽期間，幾乎只有切結書規定選手的義務責任，一旦雙方在遴選或培訓中出現爭議，選手往往無法受到明確保障，對比國外，英美等體育大國政府都有契約範本、明確規範協會和選手間各自的權利義務。

時力黨團總召邱顯智表示，2020年2月時針對棒球、網球、羽球、游泳四大協會成員被虛灌人頭、操控協會選舉的情形，法院均已做出司法判決，另冰球、網球、羽球等協會秘書長也因詐欺及偽造文書等罪遭判刑，然而國民體育法第39條卻無法有效限制舞弊高層繼續擔任協會要幹。

另外，在國體法第35條規範協會財務資訊公開的要求下，教育部體育署一年發出35億元給全國71個體育協會，僅有17個協會在期限內完成核備財務報表，其中網球協會的財務報表更被發現缺少附註的項目，但體育署竟仍欠缺要求協會改正。

時力黨團副總召陳椒華表示，國體法第39條除了規定理事長有任期限制，相關重要幹部如秘書長也應一併修法規範，主管機關除了明訂利益迴避的範圍和違反時的處置準則，更要修法明定特定體育團體禁止買買、租賃、承攬等交易行為與對象。呼籲體育署重新提出「新國體法2.0」，保障選手權益與落實執法。

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