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缺席東奧 北韓遭國際奧會取消資格至2022年底

中央社 / 首爾9日專電
國際奧林匹克委員會（IOC）8日決定取消北韓奧委會成員資格至2022年底，北韓選手將無法以國家隊選手身分參加明年的北京冬奧。 路透社
國際奧林匹克委員會（IOC）8日決定取消北韓奧委會成員資格至2022年底，北韓選手將無法以國家隊選手身分參加明年的北京冬奧。 路透社

國際奧林匹克委員會（IOC）8日決定取消北韓奧委會成員資格至2022年底，北韓選手將無法以國家隊選手身分參加明年的北京冬奧，北韓也將損失由IOC提供的大筆金援。

韓聯社引述多家外媒報導，IOC主席巴赫（Thomas Bach）於記者會宣布，因北韓單方面決定缺席今年東京奧運，違反奧林匹克憲章規定的參會義務，因此做出上述決定。

北韓今年以保護選手為由，宣布不參加東京奧運，並拒絕IOC為北韓選手提供疫苗等解決方案，成為今年唯一未出席東奧的成員。

取消資格期間，北韓選手無法以國家隊選手資格參與將於2022年2月舉辦的北京冬奧，已取得出賽權選手必須以中立國選手身分出賽；亞洲奧林匹克委員會（OCA）主辦的2022年杭州亞運會上，北韓選手預期也必須舉著奧會五輪旗出場。

不過，IOC取消北韓資格期間僅一年多，加上北韓近年參賽選手最多僅10人，無法以國家隊名義參賽，對北韓打擊並不大。更重要的是北韓在這段期間內無法得到IOC向低度開發國家提供的選手訓練援助經費，因國際制裁而保留的上屆奧運參賽分紅也將被取消。

IOC對北韓援助經費雖未公開，但據美聯社（AP）推算，金額可能達數百萬美元。

南韓媒體則關注IOC這次決定對兩韓關係可能造成的影響。南韓政府原希望藉北京奧運，重新營造兩韓對話氛圍，現在看來可能化為泡影。

冬奧 亞運

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