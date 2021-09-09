快訊

回顧新冠肺炎剛爆發的2020年 哪些事值得後疫情時代借鏡？

AZ疫苗副作用 歐盟增列罕見神經病變「格林巴利症候群」

全運會風浪板RS：X型戰況激烈 許智凱、汪芷綾奪得冠軍

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

汪芷綾（左）與周莉（右）一路纏戰至最終航次才分出勝負。攝影 / 林沅醇

文/ 賽事特派員 / 林沅醇、陳人瑜 

110 年全國運動會帆船項目於8日順利落幕，澎湖縣許智凱逆轉奪下男子組風浪板 RS：X型冠軍，女子組冠軍則由臺南市汪芷綾以總積分四分的差距拿下。

帆船選手必須繞標來完成比賽。攝影 / 林沅醇

男子組賽況激烈，在第九航次，許智凱率先抵達終點，拉近與對手張浩的積分，兩人最終以總積分 14 分戰平，許智凱憑藉三次單航次第一的成績力壓張浩奪冠。許智凱透露，平時與張浩一同訓練，對彼此都很熟悉，必須靠臨場反應來決定勝負。先前許智凱受訪時曾提到，「最後兩場都贏的話，可以拿下第一」，而他也成功頂住壓力，逆轉奪下冠軍。談及未來方向，許志凱則表示會追隨學長張浩的腳步，以 2022 杭州亞運為目標，並挑戰 2024 巴黎奧運。

澎湖縣許智凱榮獲金牌。攝影 / 林沅醇

女子組汪芷綾自開賽以來成績相當出色，即使面對上屆冠軍周莉，表現仍相當穩定，積分一路領先。不過，汪芷綾認為自己表現不如預期，仍需提升個人技術及判斷力。此外她提到，未來會將重心放在國內外大型賽事，不過是否參賽會視疫情狀況而定。

更多精彩賽事報導，請持續關注《110年全國運動會大會官網》與《 110年 全國運動會在新北》粉絲專頁。

責任編輯：Ian

＊新北全運會，盡在運動筆記

全運會 亞運 風浪板

延伸閱讀

花蓮縣全運會傳統舟艇傳捷報 男子1000公尺摘金

全運會南市橫掃六金四銀五銅 總獎牌數暫居全國之冠

Delta來襲 新北：全運會仍如期進行落實防疫

井仔腳瓦盤鹽田夕照美翻 奪PATA攝影金獎

相關新聞

全運會風浪板RS：X型戰況激烈 許智凱、汪芷綾奪得冠軍

汪芷綾（左）與周莉（右）一路纏戰至最終航次才分出勝負。攝影 / 林沅醇 文/ 賽事特派員 / 林沅醇、陳人瑜 110 年全國運動會帆船項目於8日順利落幕，澎湖縣許智凱逆轉奪下男子組風浪板

美網／狂轟21記愛司 澤瑞夫連兩年闖4強

東京奧運摘下金牌的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），有機會在美網迎接生涯第一座大滿貫金盃，今天他以7：...

足球／防疫難配合 我足協3賽事取消

繼台北羽球公開賽因為疫情考量遭到世界羽聯取消辦理後，中華足球協會也在昨天宣布，原訂九、十月在我國舉行的女子亞洲盃足球錦標...

花蓮縣全運會傳統舟艇傳捷報 男子1000公尺摘金

花蓮縣今天在全國運動會輕艇傳統舟艇再傳捷報，男子1000公尺十人艇項目繳出4分25秒611，順利完成連霸，花蓮縣再添1面...

全運會南市橫掃六金四銀五銅 總獎牌數暫居全國之冠

全國運動會帆船比賽戰果出爐，台南市代表隊奪得6金4銀5銅，創隊史最佳紀錄。市長黃偉哲對於帆船隊能搶下15面獎牌，洗刷兩年...

Delta來襲 新北：全運會仍如期進行落實防疫

Delta病毒株來勢洶洶，新北市政府今天表示，110年全運會各種比賽目前仍如期進行，但要求選手落實防疫，提早到場。至於開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。