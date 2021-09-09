全運會風浪板RS：X型戰況激烈 許智凱、汪芷綾奪得冠軍

汪芷綾（左）與周莉（右）一路纏戰至最終航次才分出勝負。攝影 / 林沅醇

文/ 賽事特派員 / 林沅醇、陳人瑜

110 年全國運動會帆船項目於8日順利落幕，澎湖縣許智凱逆轉奪下男子組風浪板 RS：X型冠軍，女子組冠軍則由臺南市汪芷綾以總積分四分的差距拿下。

帆船選手必須繞標來完成比賽。攝影 / 林沅醇

男子組賽況激烈，在第九航次，許智凱率先抵達終點，拉近與對手張浩的積分，兩人最終以總積分 14 分戰平，許智凱憑藉三次單航次第一的成績力壓張浩奪冠。許智凱透露，平時與張浩一同訓練，對彼此都很熟悉，必須靠臨場反應來決定勝負。先前許智凱受訪時曾提到，「最後兩場都贏的話，可以拿下第一」，而他也成功頂住壓力，逆轉奪下冠軍。談及未來方向，許志凱則表示會追隨學長張浩的腳步，以 2022 杭州亞運為目標，並挑戰 2024 巴黎奧運。

澎湖縣許智凱榮獲金牌。攝影 / 林沅醇

女子組汪芷綾自開賽以來成績相當出色，即使面對上屆冠軍周莉，表現仍相當穩定，積分一路領先。不過，汪芷綾認為自己表現不如預期，仍需提升個人技術及判斷力。此外她提到，未來會將重心放在國內外大型賽事，不過是否參賽會視疫情狀況而定。

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責任編輯：Ian