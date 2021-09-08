花蓮縣全運會傳統舟艇傳捷報 男子1000公尺摘金

花蓮縣今天在全國運動會輕艇傳統舟艇再傳捷報，男子1000公尺十人艇項目繳出4分25秒611，順利完成連霸，花蓮縣再添1面金牌。

由新北市承辦的110年全國運動會，今天在新北市大都會公園微風運河迎來傳統舟艇最後一項賽事—男子1000公尺十人艇項目。

花蓮縣代表隊過去2天在男子組200公尺、500公尺項目雙雙摘金，今天1000公尺項目從預賽、準決賽表現同樣強勢，一路以第一之姿晉級，在決賽更以4分25秒611成績，鎖定金牌，完成連霸目標，台中市以4分29秒811摘銀，台北市以4分31秒929收下銅牌。

花蓮縣代表隊教練陳子信表示，1000公尺屬於速耐力項目，與200公尺的划法不同，而團隊在這個項目具有優勢。

談到訓練受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，解封後水域部分採分流訓練，花蓮縣代表隊隊長周恩平指出，疫情之下都沒有什麼比賽，各縣市對到的機會不多，他坦言這次全運會多少有點緊張。