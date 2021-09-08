Delta來襲 新北：全運會仍如期進行落實防疫

Delta病毒株來勢洶洶，新北市政府今天表示，110年全運會各種比賽目前仍如期進行，但要求選手落實防疫，提早到場。至於開幕活動，屆時也將依中央防疫政策滾動調整。

中央流行疫情指揮中心今天證實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株入侵，新北市政府體育處長洪玉玲今天傍晚接受中央社記者電話訪問時表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），防疫計劃已經報請中央核定，也將請選手、教練落實各項防疫措施。

她表示，全國運動會要求所有人員要提出疫苗接種黃卡14天的證明，或是比賽前3天的PCR、快篩陰性證明及個人健康聲明書；每天填報自主健康監測表，交給現場志工。

洪玉玲表示，比賽現場也會量體溫、手部消毒、檢疫隔離區、梅花座、單一出入口、賽後不逗留、保持通風等防疫措施。

洪玉玲表示，若現場量體溫超過攝氏37.5度，會請選手等人先在帳篷區休息，再次量體溫仍超過37.5度，會啟動快篩隊，由承接賽會醫護醫院衛福部雙和醫院等進行快篩，並將檢體送PCR檢驗，若是陽性就直接通知衛生單位送醫治療、隔離，陰性才能開放入場比賽。

她說，已建議選手在比賽開始前3小時到場，以利各項防疫作為。各項比賽，請務必落實賽前全隊自主健康管理並配合相關防疫措施。

洪玉玲說，目前各賽程依計劃進行，至於開幕活動及正式比賽，因為疫情變化，將視當時的狀況及中央疫情指揮中心的防疫策略調整。