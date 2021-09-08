高球／建大輪胎盃開戰 16歲小將領先群雌

2021台灣女子職業高爾夫巡迴賽「建大輪胎盃」今天在台豐球場點燃戰火，年僅16歲的業餘國家隊好手廖信淳打下5博蒂、1柏忌，以68（-4）桿領先群雌，伍以晴和洪玉霖都以69（-3）桿並列第二，謝瑀玲、蔡欣恩、陳子涵、黃珮雯和溫娣5個人同以70（-2）桿暫居第四名。

廖信淳目前就讀台南後壁高中二年級，是中華高協業餘國家隊成員，首次在職業賽事領先的她說：「不會因為領先特別感到開心，後面還有兩輪比較重要。」她坦言，在職業比賽成為領先者，多少會有一些壓力，但她還是會努力維持自己的節奏，一洞一洞穩穩打。

小時候跟父親一起去練習場，成廖信淳開始打球的契機，小學六年級之後就跟隨著裙襬搖搖培訓體系訓練，去年夏季業餘季賽拿過女子A組冠軍，平日則在斑芝花球場練球，近期目標是選上明年杭州亞運國手；去年十二月她參加高協國家隊選拔賽獲得第二名，但選上國家隊之後就遇到疫情，沒什麼機會出國參賽，今年夏天還是克服各種困難去了美國參加業餘錦標賽資格賽和IMG青少年高球賽，磨練自己的球技，8月初回到台灣隔離兩週再自主健康管理7天，剛好趕上這場職業賽事。

職業選手伍以晴擺脫腰痛困擾，今天打下4個博蒂、只有1個柏忌，低於標準桿3 桿完賽，和洪玉霖並列第二。

伍以晴先前在貞歡喜傳承賽時因為腰痛無法全揮桿，來到台豐球場已無症狀，木桿距離恢復，加上現在教球的學院老闆張莉偵借她一支合用的開球木桿，讓她今天打得很順；她表示最近救球救得還不錯，第一回合救了5個洞，像是第18洞開球打到右側樹下，第二桿只能往前拍出，第三桿攻上去剩下4碼救到了，但是這回合也有8個8碼以內的推桿失誤沒抓到博蒂，比較可惜，明天在推桿時還是要多注意一下。