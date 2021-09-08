奧運桌球黃金混雙林昀儒、鄭怡靜感謝佛大校長一路相助

東京奧運桌球混雙林昀儒、鄭怡靜獲得銅牌，兩人為了感謝佛光大學校長何卓飛在體育署長期間對他們的支持，及後續體育運動發展促進基金會的協助，今天由林父及教練陪同到佛大拜會，目前擔任國家運動訓練中心競技強化委員會召集人的何卓飛期許兩位選手保持良好運動身心，迎接更多挑戰，再創佳績。

林昀儒的父親林學宜教授，任教於國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系，他在拜訪時表示，過去何校長時常提醒，運動選手除了努力之外，還需要有上天的眷顧，努力是必要的，然而能不能奪牌要看機運的安排，這也讓他更重視公益這件事，過去受到幫助的單位與個人太多，因此開啟了感恩之旅。

提到體育署推動的「黃金計畫」，林學宜說，這次特別到佛光大學拜會並感謝何校長在體育署長任內一手催生的「黃金計畫」，針對選手不同競賽種類量身打造的協助，照顧每一位選手的個別需求，是這次能夠獲得佳績的主要原因之一。

何卓飛表示，兩位選手的努力與成就有目共睹，他個人只是將國家的資源做妥善合理的分配，對於兩位選手抱持感恩的心感到欣慰。兩位選手在東京奧運的比賽他每一場都有收看並加油打氣，不只他本人，國人也在奧運期間為中華健兒打氣，團結盛況讓他回憶起紅葉少棒的榮景，希望兩位選手日後除了繼續為自己也為國家爭取佳績。

他說，兩人現在成為指標性人物，言行舉止會成為年輕人的楷模，期許能夠強化外語及表達能力，增加國際能見度及頂尖選手風範，讓國人繼續為他們的好表現喝采，並邀請兩位選手日後能夠到佛光大學與學生互動，增加自己面對人群的抗壓性。