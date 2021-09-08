足球／世界盃亞洲資格賽 強權小勝實力很近

台灣醒報 / 台北報導
前一輪爆冷輸球，本輪強大的日本隊僅以1球之差小勝中國，亞洲區世界盃資格賽賽果難料。 (photo from サッカー日本代表 臉書粉專)
前一輪爆冷輸球，本輪強大的日本隊僅以1球之差小勝中國，亞洲區世界盃資格賽賽果難料。 (photo from サッカー日本代表 臉書粉專)

世界盃亞洲區資格賽正如火如荼開打中，賽果說明亞洲足球各國實力越來越接近？亞洲區資格賽於9月初進行前2輪，7日晚間多支世界盃老牌球隊出賽，恰好艱苦勝出，日本、南韓、澳洲、沙烏地阿拉伯這4支上屆取得門票的隊伍都僅打出1：0小勝，亞洲資格共計有4.5張門票，資格賽的12強會取分組各2、可直接前往卡達世界盃，分組第三再打附加賽，勝者與其他洲隊伍爭奪門票。

爭4張半門票

隨著卡達世界盃近在咫尺，各大洲際資格賽都陸續開打，亞洲區的12強賽（本輪資格賽的別名）也開踢前2輪，由闖過前3輪的亞洲12強隊分為兩組，組內各踢主、客場，共計10輪，取戰績最佳的分組前二、共4隊取得直接晉級世界盃的門票，2個分組第三名再打一個附加賽，勝者將與南美、中北美附加賽勝者、以及大洋洲冠軍抽籤捉對廝殺，4隊爭2個世界盃名額，這也是所謂亞洲區的世界盃4.5張門票。

而7日晚間到8日凌晨則是12強賽的第二輪賽事，4支上屆踢世界盃的傳統強權都不約而同「只贏一球取勝」，最早開踢的是坐鎮主場的A組南韓，太極虎面對同組公認最弱的黎巴嫩，由於王牌孫興慜突傳有傷未出賽，加上對手門將馬塔爾超常發揮、單場上演6次撲救，南韓踢得相當掙扎，僅靠著英超球員黃喜燦在59分鐘下底橫傳，由前旅德前鋒權昶勳打進全場唯一一球，險勝黎巴嫩取得首勝。

強國都僅小勝

接著B組的澳洲對戰越南，雖然越南世界排名是12強中最低的，但青訓有成的越南已非吳下阿蒙，本役射門次數甚至多於袋鼠軍團，澳洲靠著上半場尾聲後衛葛蘭特頭鎚破門致勝，這是葛蘭特生涯第一顆國家隊進球，也幫助澳洲以1：0險勝。另一場B組強權沙烏地阿拉伯則是迎戰首輪爆冷贏日本的阿曼，沙國全場有效射門還少於阿曼，唯一一次射正就轉化為進球，也拿下艱辛的1：0勝利。

重頭戲則是同在B組的日本與中國，首輪爆冷輸球的日本有著不能輸的壓力，而實力本被預期有段落差的中國，則是抱著拼和的心態而來，擺出死守鐵桶陣的中國在39分鐘失守，日本旅外球星伊東純也於邊路過人、傳球一氣呵成，由支點大迫勇也以踩射精采破門，中國雖然下半場換上多名歸化球員，多次威脅日本半場，但最終仍由日本1：0帶走勝利。

12強賽前兩輪踢完，A組由伊朗和南韓領跑，B組則分成3段班，前段班是澳洲與沙國、再來是日本與阿曼，最後是一分未得的越南與中國，雖然後面還有8輪賽事，但從本輪4場1：0來看，強隊幾乎都沒有保留實力、擺上當前一時之選，但場面都算膠著，說明亞洲足球的實力落差，可能比想像中還小，甚至可能出現像前一輪日本被阿曼爆冷的結果，多次打入世界盃的強權也可能在資格賽落馬。

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