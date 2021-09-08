桌球／催生黃金計畫 林昀儒、鄭怡靜向何卓飛致謝

今年東京奧運奪下桌球混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，為感謝佛光大學校長何卓飛過去的支持，今天偕同國立宜蘭大學教授林學宜、教練鄭佳奇赴佛大進行拜會，感謝何卓飛過去在擔任體育署長期間，及後續體育運動發展促進基金會的協助。

林昀儒的父親林學宜，任教於國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系，在拜訪時表示，過去何卓飛時常提醒，運動選手除了努力之外，還需要有上天的眷顧，努力是必要的，然而能不能奪牌要看機運的安排，這也讓他更重視公益這件事，過去受到幫助的單位與個人太多，因此開啟了感恩之旅，這次特別到佛光大學拜會並感謝何卓飛，在體育署長任內一手催生的黃金計畫，針對選手不同競賽種類量身打造的協助，照顧每一位選手的個別需求，是這次能夠獲得佳績的主要原因之一。

目前擔任國家運動訓練中心競技強化委員會召集人的何卓飛表示，兩位選手的努力與成就有目共睹，個人僅是將國家的資源做妥善合理的分配，對於兩位選手抱持感恩的心感到欣慰。

何卓飛指出，兩位選手在東京奧運的比賽他每一場都有收看並加油打氣，不只他本人，國人也在奧運期間為中華健兒打氣，團結盛況讓他回憶起紅葉少棒的榮景，希望兩位選手日後除了繼續為自己也為國家爭取佳績，現在成為指標性人物，言行舉止會成為年輕人的楷模，期許能夠強化外語及表達能力，增加國際能見度及頂尖選手風範，讓國人繼續為他們的好表現喝采，並邀請兩位選手日後能夠到佛光大學與本校學生互動，增加自己面對人群的抗壓性。

佛大體育中心主任周俊三表示，宜蘭地區有許多優秀的選手，未來會持續保持與在地的連結，建立訓練一貫體系，將優秀選手留在宜蘭，為宜蘭縣及國家爭光，後續也希望逐步將運動文化深化在佛光大學。